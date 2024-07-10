Reuters узнал формулировку коммюнике саммита НАТО о членстве Украины

НАТО продолжит поддерживать Украину на «пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в альянсе», однако пригласит страну присоединиться к альянсу, когда «будут выполнены соответствующие условия», следует из проекта

Фото: Thomas Peter / Reuters

Члены НАТО в декларации по итогам саммита в Вашингтоне намерены поддержать Украину на «ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в альянсе», передает Reuters со ссылкой на проект документа.

В декларацию будет включено положение о поддержке страны вплоть до ее вступления в блок, пишет агентство. В проекте документа сказано, что альянс предложит Киеву членство, когда его кандидатуру одобрят все без исключения страны альянса, как того требуют правила.

НАТО продолжит поддерживать Украину на «пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в альянсе», однако пригласит страну присоединиться к альянсу, когда «будут выполнены соответствующие условия», следует из документа.

Юбилейный 75-й саммит НАТО проходит 9–11 июня в Вашингтоне. На нем присутствует в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Киев подал заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. Уже тогда члены блока разошлись во мнениях относительно перспективы присоединения Украины к альянсу. В поддержку выступили страны Прибалтики и Польша, а США и Германия сочли, что время для этого неподходящее.

О том, что в итоговом заявлении саммита путь Киева к членству в НАТО будет назван «необратимым», ранее сообщал CNN. Как рассказал каналу один из источников, такое определение поддерживает Белый дом, администрация США ожидает, что его сохранят в окончательной формулировке. Однако Euractiv утверждал, что тезис о пути Украины в блок согласовали не сразу. Зеленский, в свою очередь, отмечал, что страна «хотела бы увидеть что-то похожее на приглашение» в рамках этого мероприятия.

Представители НАТО официально заявляли, что Украину не пригласят в блок во время саммита. Генсек организации Йенс Столтенберг отмечал, что вступление невозможно, пока продолжается военный конфликт.

Белый дом во время саммита сообщил, что альянс объявит о предоставлении Киеву минимального базового финансирования в размере €40 млрд в течение следующего года и обеспечении устойчивого уровня помощи в области безопасности. В частности, страны Запада пообещали передать Украине пять батарей Patriot и еще несколько других систем. Зеленский счел эту помощь недостаточной.

Москва выступает против присоединения Украины к НАТО и осуждает военную помощь Киеву. Президент России Владимир Путин в июне назвал официальный отказ Киева от стремления к членству в альянсе одним из условий для прекращения огня и начала переговоров наряду с выводом украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский счел это ультиматумом.

В Кремле пообещали «максимально внимательно» следить за саммитом НАТО в Вашингтоне.