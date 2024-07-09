 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN узнал об описании членства Украины в коммюнике НАТО как необратимого

CNN: членство Украины в проекте коммюнике НАТО хотят назвать необратимым
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев ранее заявлял о желании получить «необратимое» предложение альянса о вступлении. Россия выступает против членства Украины в блоке, ее отказ от этого — одно из условий Путина для прекращения огня и начала переговоров
Фото: Michael Vi / Shutterstock
Фото: Michael Vi / Shutterstock

В проекте коммюнике Североатлантического альянса по итогам его саммита путь Украины в НАТО описан как «необратимый», сообщает CNN со ссылкой на источники. Саммит будет проходить 9–11 июля в Вашингтоне, текст документа еще может быть изменен.

По словам одного из собеседников телеканала, Белый дом поддерживает использование этого слова и ожидает, что оно останется в окончательной формулировке. Представители США и Германии также предлагали описать «мост» к членству Украины в блоке.

Неназванный европейский дипломат в разговоре с телеканалом отметил необходимость «ощутимых мер» для поддержки Киева в конфликте с Москвой.

Что НАТО может пообещать Украине на саммите в Вашингтоне
Политика
Фото:Kacper Pempel / Reuters

7 июля Euractiv сообщил, что формулировка относительно пути Украины в НАТО в проекте коммюнике еще не согласована. Неназванный представитель Госдепартамента США заявил, что будет подготовлен ряд документов, «которые послужат своего рода мостом к членству». Речь идет о координации поддержки стран Запада, обучении украинских военных, обязательстве ежегодно выделять €40 млрд на помощь Украине, назначении спецпредставителя НАТО в Киеве и т.д.

На прошлой неделе глава украинской миссии при альянсе Наталья Галибаренко заявила Politico, что Киев рассчитывает получить «необратимое» предложение о возможности членства в НАТО во время саммита. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина «хотела бы увидеть что-то похожее на приглашение» в рамках этого мероприятия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл «абсолютным минимумом, необходимым для того, чтобы Украина стала членом альянса», ее победу в конфликте с Россией. Также он отмечал, что НАТО не хочет, чтобы боевые действия завершились подписанием соглашений, аналогичных «Минску-1» и «Минску-2», члены альянса заинтересованы в предоставлении Киеву реальных гарантий безопасности.

Москва выступает против присоединения Киева к блоку. Президент Владимир Путин в июне перечислил официальный отказ Украины от стремления в НАТО среди условий для прекращения огня и начала переговоров наряду с выводом украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский счел это ультиматумом.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина НАТО Военная операция на Украине саммит НАТО
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Politico узнала о плане НАТО по поддержке Киева при возвращении Трампа
Политика
Столтенберг заявил, что НАТО в конфликте на Украине не нужен «Минск-3»
Политика
WSJ узнала о плане НАТО по «защите» помощи Украине от Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09) Инвестиции, 08 июл, 17:37 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03) Инвестиции, 08 июл, 17:37
Все говорят лишь о кадрах. Чего еще остро не хватает российским компаниям Pro, 10:04
Названы улицы Москвы, где не осталось свободных мест под кафе и магазины Недвижимость, 10:00
Как Англия стала главным неудачником Евро Спорт, 10:00
«Ваньки», «голубчики» и «лихачи»: история такси и извоза РБК и Яндекс Go, 09:53
Bloomberg назвал миллиардеров, получивших более ₽1 трлн дивидендов Бизнес, 09:46
Два человека ранены в Шебекинском округе при атаке дрона Политика, 09:45
Пожарные поезда применили для тушения пожара на нефтебазе под Волгоградом Политика, 09:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Apple Pay — прошлое, будущее — платежи силой мысли. Чем еще удивит финтех Pro, 09:41
Над Ростовской областью сбили более 20 дронов Политика, 09:28
«Политический паралич». Как итоги выборов повлияют на экономику Франции Pro, 09:21
CNN узнал об описании членства Украины в коммюнике НАТО как необратимого Политика, 09:20
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области Общество, 09:13
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 09:09
Так ли полезно для карьеры просыпаться рано — The Economist Pro, 09:00