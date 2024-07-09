CNN узнал об описании членства Украины в коммюнике НАТО как необратимого

Киев ранее заявлял о желании получить «необратимое» предложение альянса о вступлении. Россия выступает против членства Украины в блоке, ее отказ от этого — одно из условий Путина для прекращения огня и начала переговоров

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В проекте коммюнике Североатлантического альянса по итогам его саммита путь Украины в НАТО описан как «необратимый», сообщает CNN со ссылкой на источники. Саммит будет проходить 9–11 июля в Вашингтоне, текст документа еще может быть изменен.

По словам одного из собеседников телеканала, Белый дом поддерживает использование этого слова и ожидает, что оно останется в окончательной формулировке. Представители США и Германии также предлагали описать «мост» к членству Украины в блоке.

Неназванный европейский дипломат в разговоре с телеканалом отметил необходимость «ощутимых мер» для поддержки Киева в конфликте с Москвой.

7 июля Euractiv сообщил, что формулировка относительно пути Украины в НАТО в проекте коммюнике еще не согласована. Неназванный представитель Госдепартамента США заявил, что будет подготовлен ряд документов, «которые послужат своего рода мостом к членству». Речь идет о координации поддержки стран Запада, обучении украинских военных, обязательстве ежегодно выделять €40 млрд на помощь Украине, назначении спецпредставителя НАТО в Киеве и т.д.

На прошлой неделе глава украинской миссии при альянсе Наталья Галибаренко заявила Politico, что Киев рассчитывает получить «необратимое» предложение о возможности членства в НАТО во время саммита. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина «хотела бы увидеть что-то похожее на приглашение» в рамках этого мероприятия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл «абсолютным минимумом, необходимым для того, чтобы Украина стала членом альянса», ее победу в конфликте с Россией. Также он отмечал, что НАТО не хочет, чтобы боевые действия завершились подписанием соглашений, аналогичных «Минску-1» и «Минску-2», члены альянса заинтересованы в предоставлении Киеву реальных гарантий безопасности.

Москва выступает против присоединения Киева к блоку. Президент Владимир Путин в июне перечислил официальный отказ Украины от стремления в НАТО среди условий для прекращения огня и начала переговоров наряду с выводом украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский счел это ультиматумом.