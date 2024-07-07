Euractiv сообщил о неготовности заявления НАТО о членстве Киева в альянсе

Дипломаты рассказали, что готовят документы, «которые послужат своего рода мостом к членству» Киева. Однако, как отметил один из собеседников, в блоке не знают, «какой длины мост». Москва выступает против членства Киева в НАТО

Страны НАТО еще не согласовали формулировку решения саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне относительно будущего членства Украины, они еще обсуждают, как именно будет звучать итоговое заявление, пишет Euractiv.

Издание напоминает, что на прошлогодней встрече в Вильнюсе лидеры стран альянса согласились, что «будущее Украины — в НАТО», но не уточнили, когда Киеву предоставят приглашение в блок.

«Мы готовим ряд документов, которые послужат своего рода мостом к членству», — цитирует Euractiv неназванного представителя Госдепартамента США. По его словам, речь идет о координации поддержки стран Запада, обучении украинских военных, обязательстве ежегодно выделять €40 млрд на помощь Украине, назначение спецпредставителя НАТО в Киеве и т.д.

«Прекрасно, что мы занимаемся наведением мостов, вопрос в том, насколько они прочны и устойчивы?» — указал высокопоставленный европейский дипломат. «Имеет значение, сделан ли мост из бумаги, дерева или стали, и, конечно же, имеет значение, будет ли он коротким или довольно длинным», — отметили дипломаты НАТО. «Дело в том, что мы не знаем, какой длины мост», — добавил один из собеседников.

Некоторые члены альянса «хотели бы добиться максимально жесткой формулировки, которая дала бы понять, что Украина однажды станет членом НАТО», заявила вице-канцлер Минобороны Эстонии Туули Дунетон.

На этой неделе глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Киев не стремится к немедленному вступлению в блок, но рассчитывает получить «необратимое» предложение о возможности членства во время саммита в Вашингтоне. О том, что Украина «хотела бы увидеть что-то похожее на приглашение», говорил также президент Владимир Зеленский. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг называл «абсолютным минимумом» для членства страны ее победу.

Немецкий канцлер Олаф Шольц не исключал, что Киев не вступит в НАТО «в следующие 30 лет», а президент США Джо Байден отмечал, что мир на Украине заключается не в ее членстве в НАТО, а в невозможности России устанавливать контроль над новыми территориями.

Президент Владимир Путин в июне назвал среди условий для начала переговоров вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Власти Украины назвали это ультиматумом, в Москве реакцию Киева сочли ожидаемой.