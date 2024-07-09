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Военная операция на Украине ,  
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Кремль пообещал максимально внимательно следить за саммитом НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
НАТО участвует в конфликте Москвы и Киева на стороне Украины и считает Россию врагом, заявил Песков, пообещав наблюдать за саммитом. Столтенберг говорил, что альянс не хочет воевать с Россией, но должен быть готов к конфронтации
Фото: Omar Havana / Getty Images
Фото: Omar Havana / Getty Images

Россия будет «максимально внимательно» следить за решениями саммита НАТО, который 9 июля открывается в Вашингтоне, и риторикой его участников, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, Североатлантический блок считает Россию «врагом, противником» и «открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя». «Это альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины», — сказал он.

Что НАТО может пообещать Украине на саммите в Вашингтоне
Политика
Фото:Kacper Pempel / Reuters

75-й саммит НАТО продлится до 11 июля, на повестке дня три темы: сдерживание и оборона, помощь Украине, а также укрепление военного сотрудничества в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. На встрече, как ожидается, союзники примут новый план, который будет координировать поставку Киеву оборудования и обучение военных. Альянс для этого создает новое командование в немецком Висбадене, куда войдут около 700 военных.

В НАТО разработали долгосрочный план помощи Киеву на случай победы Дональда Трампа на выборах в США, сообщали The Wall Street Journal и Politico. В свой первый срок (с января 2017 по январь 2021 года) он крайне скептически относился к поддержке Украины. Что касается членства страны в блоке, по данным CNN, в проекте коммюнике путь Украины в него описан как «необратимый».

Российские власти осуждают помощь Украине и видят в расширении военной инфраструктуры HАТО в Европе угрозу безопасности.

По данным Reuters, оборонительные планы НАТО включают создание от 35 до 50 дополнительных бригад для защиты от возможного нападения России, а также усиление системы противовоздушной обороны в странах — членах Североатлантического альянса. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.

Президент России Владимир Путин заявлял в декабре, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока. В июне он назвал «сбрендившими» тех, кто рассуждает об угрозе нападения России на НАТО.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков НАТО саммит Кремль Украина
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