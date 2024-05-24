В НАТО снова отказали Украине в приглашении вступить в альянс

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НАТО не пригласит Украину вступить в организацию на июльском саммите, который пройдет в Вашингтоне, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на онлайн-брифинге для журналистов, посвященном предстоящей поездке госсекретаря в Европу. Слова О'Брайена приводит ТАСС.

«Мы не ожидаем, что будет приглашение Украине присоединиться к НАТО. Но мы думаем, что будет существенная демонстрация поддержки Украины, работающей над тем, чтобы победить в этой войне», — отметил О'Брайен.

Киев подал заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. Еще тогда союзники по блоку разошлись во мнении по поводу перспективы присоединения Украины к альянсу. В поддержку выступили страны Прибалтики и Польша, а США и Германия сочли, что время для этого неподходящее.

В июле 2023 года Украину также отказались принять в НАТО. Как пояснил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, альянсу следует быть гибким в отношении Украины, а ее присоединение к альянсу означало бы начало войны блока с Россией.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в феврале 2024 года заявил, что Украина получит приглашение в НАТО, когда выполнит необходимые условия, и союзники поддержат это решение.

Газета The New York Times сообщила в апреле, что лидеры НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия военного союза не станут приглашать Украину вступить в альянс, несмотря на угрозу больших территориальных потерь для Киева.

Категорически против вступления Украины в НАТО выступает Россия, которая видит в этом угрозу собственной безопасности.