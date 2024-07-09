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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский прибыл в Вашингтон на саммит НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где 9 июля стартует саммит НАТО. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Как передает «Укринформ», Зеленский прибыл в американскую столицу вместе с женой Еленой, они возложили венок к мемориалу жертвам голодомора в Вашингтоне и пообщались с местной украинской диаспорой.

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Политика
Фото:Omar Havana / Getty Images

Юбилейный 75-й саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Представители Североатлантического альянса официально заявляли, что не будут приглашать Украину присоедиться к блоку во время саммита. Генсек организации Йенс Столтенберг сообщал, что вступление невозможно, пока продолжается военный конфликт.

По данным CNN, в итоговом заявлении саммита будет говориться об необратимом пути Киева к членству в НАТО.

Материал дополняется

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Зеленский саммит НАТО Вашингтон США
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