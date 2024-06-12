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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг назвал победу Украины условием для ее вступления в НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Столтенберг считает, что победа Киева — это обязательный минимум, необходимый для вступления страны в НАТО. Россия рассматривает расширение альянса как угрозу безопасности
Фото: Иван Антипенко / Reuters
Фото: Иван Антипенко / Reuters

На июльском саммите НАТО в Вашингтоне члены альянса сделают несколько важных заявлений, касающихся поддержки Украины и перспективы ее вступления в блок, заявил на пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг. Трансляция шла на YouTube.

В частности, западные государства объявят о новых поставках военной техники, средств противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и т. д., которые необходимы, чтобы Украина «победила как суверенное независимое государство». «Без этого, конечно, вопрос о членстве не будет обсуждаться. Мы должны быть уверены, что Украина одержит победу. Это абсолютный минимум, необходимый для того, чтобы Украина стала членом альянса», — сказал он.

В ноябре 2023 года Столтенберг говорил, что все члены НАТО считают невозможным вступление Украины в альянс, пока продолжается военный конфликт Москвы и Киева.

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Фото:Ints Kalnins / Reuters

В том же году руководство альянса отменило первый этап процесса вступления в альянс для Киева и не стало обязывать Украину выполнять план действий по подготовке к членству. Столтенберг, однако, подчеркнул, что Киев получит приглашение, когда все союзники поддержат это решение. Он выразил сомнение, что к саммиту в Вашингтоне члены альянса успеют достигнуть консенсуса.

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что Украина не сможет стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет. Американский президент Джо Байден сомневается, что мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева заключается в членстве Украины в блоке, но подчеркивает, что никогда не возражал против ее вступления в альянс.

Российские власти видят в расширении военной инфраструктуры HАТО в Европе угрозу безопасности страны. Президент Владимир Путин называл стремление Украины присоединиться к блоку одной из причин начала военных действий в 2022 году.

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Йенс Столтенберг НАТО Украина Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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