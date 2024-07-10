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Военная операция на Украине ,  
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Страны НАТО выделят Украине €40 млрд в течение следующего года

Белый дом: страны НАТО предоставят Украине €40 млрд в течение следующего года
Сюжет
Военная операция на Украине
По итогам саммита НАТО страны — члены альянса объявят о своем намерении предоставить Киеву €40 млрд в течение 2025 года и создадут структуру для помощи обучения солдат ВСУ на территории стран НАТО. Москва осуждает помощь Украине
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Страны НАТО объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи в области безопасности «для победы Украины», говорится в сообщении Белого дома.

Саммит НАТО (входят 32 страны) проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Поддержка Украины — один из основных вопросов встречи. Как уточняет Белый дом, западные союзники готовы усилить свою коллективную поддержку Украине «в этот критический момент для трансатлантической безопасности» и подтверждают свою приверженность тому, что будущее Украины в НАТО.

В частности, по итогам вашингтонского саммита будут приняты следующие инициативы:

  • появится новая структура НАТО для помощи Киеву — NSATU. Она будет координировать работу по оснащению, обучению и развитию вооруженных сил Украины на пути к полной оперативной совместимости с НАТО. NSATU будет работать в странах-союзниках (каких — не уточняется);
  • в Киеве появится старший представитель НАТО, который будет выполнять функции координатора взаимодействия НАТО с высокопоставленными украинскими должностными лицами;
  • союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи в области безопасности «для победы Украины».

«Эти элементы, взятые вместе с двусторонней поддержкой Украины союзниками, образуют мост к будущему членству Украины в НАТО», — подчеркивается в сообщении Белого дома.

В середине июля Пентагон отчитывался, что с начала конфликта страны контактной группы (входят в том числе страны НАТО, США и ЕС) предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $98 млрд.

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На прошлой неделе глава украинской миссии при альянсе Наталья Галибаренко заявила Politico, что Киев рассчитывает получить «необратимое» предложение о возможности членства в НАТО во время саммита. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина «хотела бы увидеть что-то похожее на приглашение» в рамках этого мероприятия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл «абсолютным минимумом, необходимым, для того чтобы Украина стала членом альянса», ее победу в конфликте с Россией. Также он отмечал, что НАТО не хочет, чтобы боевые действия завершились подписанием соглашений, аналогичных «Минску-1» и «Минску-2», члены альянса заинтересованы в предоставлении Киеву реальных гарантий безопасности.

Россия осуждает как военную, так и финансовую поддержку Украины и настаивает, что западная помощь не помешает Москве добиться целей военной операции. Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Россия никогда не соглашалась с расширением НАТО, тем более с вступлением Украины в альянс. «Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО без всяких разговоров с нами. Мы только упрашивали в течение десятилетий: не делайте этого, не делайте того», — говорил он. В июне Путин выдвинул свои условия для прекращения конфликта, среди них вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
финансовая помощь Военная операция на Украине НАТО Белый дом США
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