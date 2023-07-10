Эрдоган увязал вступление Швеции в НАТО с принятием Турции в ЕС

Европейский союз должен одобрить заявку Турции на вступление в объединение, тогда Анкара перестанет блокировать вступление Швеции в НАТО, утверждает Эрдоган. Турция подала заявку на вступление в ЕС еще в 1987 году

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турцию примут в Европейский союз. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu. Сейчас Турция является членом НАТО и имеет статус страны — кандидата на вступление в ЕС.

«Я обращаюсь отсюда к этим странам, которые заставляют Турцию ждать у дверей Европейского союза более 50 лет. Сначала откройте путь для Турции в Евросоюз, а затем мы откроем путь [в НАТО] для Швеции, как мы это сделали для Финляндии», — сказал Эрдоган во время пресс-конференции перед вылетом в Вильнюс, где 11–12 июля пройдет саммит НАТО.

По его словам, этот призыв он готов повторить и во время встречи с лидерами Североатлантического альянса в Литве.

Как Турция пытается вступить в ЕС Турция подала заявку на членство в Европейском союзе еще в 1987 году. Спустя 12 лет, в декабре 1999 года, Европейский совет признал страну кандидатом в члены альянса. Переговоры о вступлении Анкары начались в 2004 году, однако в 2005-м были заморожены. Один из вопросов, которые до сих пор не удалось разрешить за эти годы, — вопрос о статусе Кипра, северную часть которого с 1974 года контролирует турецкая армия. В 2016 году, после попытки военного переворота в Турции, Европарламент принял резолюцию о приостановке переговоров о членстве Турции в ЕС. Этот документ, не носящий обязательного характера, стал реакцией парламентариев на жесткие, по их мнению, меры, принятые турецкими властями против сторонников смены власти. Тогда, реагируя на массовые протесты, правоохранительные органы Турции задержали десятки тысяч человек. Около 600 бывших турецких чиновников переехали в Германию. Позднее в ЕС также критиковали Анкару — за нарушение принципа верховенства закона, несоблюдение принципа разделения ветвей власти и нарушение прав человека. Из-за этого переговоры о вступлении Турции в ЕС «зашли в тупик», говорилось в докладе Еврокомиссии 2019 года. В отчете Европарламента об отношениях ЕС с Турцией за 2021 год говорилось, что отношения между Брюсселем и Анкарой находятся на исторически самом низком уровне. Авторы отчета отмечали, что если тенденция на изменится, то комиссия Европарламента будет рекомендовать приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС. Турецкий МИД назвал резолюцию Европарламента предвзятой и указал, что документ «не имеет никакой юридической силы». Несмотря на критику, Эрдоган за эти годы неоднократно призывал ЕС одобрить вступление Турции в альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Финляндия стала членом объединения в апреле, а вступление Швеции в альянс блокирует Турция.

Анкара требует от Швеции выдать сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, Анкара считает их террористами) и отменить введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию. Кроме того, критику Анкары вызвала акция датской антиисламской партии Stram Kurs («Жесткий курс»), лидер которой Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в Стокгольме. Власти Швеции согласовали эту акцию, Турция это решение осудила.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил ранее, что Швеция уже выполнила требования Анкары: запрет на экспорт оружия был отменен; кроме того, страна по требованию Турции ужесточила законодательство в области борьбы с экстремизмом и терроризмом. Также Швеция решила экстрадировать в Турцию сторонника Рабочей партии Курдистана. Как писал SVT, речь идет о мужчине, которого турецкие власти в 2013 году осудили за перевозку наркотиков. Отбыв часть срока, он был условно-досрочно освобожден и приехал в Швецию, где смог получить разрешение на работу.

Эрдоган говорил в начале июля, что Швеция «предприняла шаги в правильном направлении» для одобрения своей заявки на членство в НАТО в рамках борьбы с терроризмом, но протесты «сочувствующих курдским боевикам» в Швеции подорвали действия Стокгольма.

Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что после этого Анкара выдвинула новые требования Стокгольму, мотивировав это тем, что ужесточения законодательства в области борьбы с терроризмом недостаточно и Швеции нужно «полностью реализовать новый закон», а также принять меры для предотвращения антитурецких протестов в стране.

На саммите НАТО в Брюсселе запланирована встреча Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, говорил Столтенберг.