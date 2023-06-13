Bloomberg узнал о новых требованиях Турции к Швеции из-за заявки в НАТО

В Турции считают, что ужесточения антитеррористического законодательства в Швеции недостаточно для вступления в НАТО. Стокгольм должен «полностью реализовать новый закон» и принять меры для предотвращения «антитурецких протестов»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Necati Savas / EPA / ТАСС)

Турецкая делегация на встрече с представителями Швеции на этой неделе вряд ли даст понять, что готова одобрить заявку Стокгольма на членство в НАТО, сообщает Bloomberg. Заседание, посвященное вступлению страны в блок, пройдет в среду, 14 июня, в Анкаре при участии Североатлантического альянса и Финляндии.

Швеция надеется, что ужесточение антитеррористического законодательства, вступившее в силу 1 июня, позволит ускорить ее присоединение к НАТО. По данным Bloomberg, в Турции считают, что этого недостаточно и Стокгольм сперва должен «полностью реализовать новый закон» и принять меры, чтобы предотвратить «антитурецкие протесты» в стране. При этом в законе последнего положения нет, отмечает агентство.

В Швеции уверены, что выполнили все условия для вступления в НАТО. Стокгольм заявляет также, что заинтересован в более тесной координации усилий с Анкарой по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, пишет Bloomberg.

В соответствии с поправками за участие в деятельности экстремистских организаций в Швеции предусмотрено четыре года тюрьмы. Если преступление признают тяжким, срок увеличат до восьми лет. Лидеру террористической организации будет грозить пожизненный срок (как отмечает AP, на практике в Швеции это означает до 20–25 лет лишения свободы). Наказание предусмотрено за финансирование таких организаций, вербовку в них и поощрение их деятельности.

Накануне, 12 июня, Швеция решила экстрадировать в Турцию сторонника «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической. Как писал SVT, речь идет о мужчине, которого турецкие власти в 2013 году осудили за перевозку наркотиков. Отбыв часть срока, он был условно-досрочно освобожден и приехал в Швецию, где получил разрешение на работу.

Помимо антитеррористического законодательства Швеция также сняла введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию, напоминал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он считает, что препятствий для вступления страны в блок нет, и призывает Анкару снять возражения. Другие страны — члены альянса разделяют его точку зрения, пишет Bloomberg. Как ожидается, Венгрия одобрит членство Швеции в НАТО после того, как это сделает Турция, так же было в случае с Финляндией.