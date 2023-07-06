Блинкен призвал главу МИД Турции поддержать вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и призвал Анкару поддержать вступление Швеции в альянс. Об этом сообщил пресс-секретарь Блинкена Мэтью Миллер.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность единства НАТО в такое критическое время и призвал Турцию поддержать вступление Швеции в Альянс сейчас», — говорится в сообщении Миллера. Еще одной темой их разговора стало расширение Черноморской зерновой инициативы.

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