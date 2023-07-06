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Генсек НАТО назвал порядок действий для присоединения Швеции

Йенс Столтенберг: Швеция не сможет вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе
Швеция не успеет вступить в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, однако Турция может принять политическое решение и ратифицировать ее заявку по итогам саммита, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Martin Ziemer / Getty Images)

Швеция не вступит в НАТО на предстоящем саммите альянса 11–12 июля в Вильнюсе, так как Турция не ратифицирует ее заявку до этого срока, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что накануне саммита, 10 июля, проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном для обсуждения дальнейших шагов Стокгольма по вступлению в НАТО.

«В понедельник в Вильнюсе я проведу встречу президента Эрдогана и премьера Кристенссона в качестве следующего шага в этом процессе (вступления Швеции в НАТО)», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в четверг (трансляция велась на сайте НАТО). «Что возможно и чего мы все хотим достичь — это позитивного решения на саммите, где Турция согласилась бы на ратификацию. Но нам еще нужно проделать определенную работу. У нас была встреча сегодня, мы будем работать все выходные, я встречусь с премьер-министром и президентом в понедельник. Но, конечно, ратификация в турецком парламенте не произойдет к понедельнику, но мы можем достичь важного политического решения — убедиться в том, что это произойдет», — добавил генсек альянса.

Столтенберг напомнил, что помимо Турции заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицировала и Венгрия. По словам генсека, несмотря на то что Швеция уже более года ждет вступления в альянс, «его личная цель заключается в том, чтобы этот процесс был завершен в ближайшем будущем и на следующей неделе было принято конкретное и позитивное решение». «Таким образом, это все еще будет быстрым процессом ратификации и одним из наиболее быстрых процессов вступления в НАТО в его истории», — подчеркнул генсек.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года и декларировали желание вступить в альянс одновременно. Однако Эрдоган выступил против. После этого Хельсинки, Стокгольм и Анкара начали переговоры об устранении разногласий. В конце июня страны подписали трехсторонний меморандум из десяти пунктов, по которому Стокгольм и Хельсинки взяли на себя ряд обязательств по обеспечению гарантий безопасности Турции, а также по снятию с нее эмбарго на поставки вооружений. Несмотря на это, Анкара неоднократно обвиняла Швецию, что та не выполняет положения трехстороннего соглашения. В Стокгольме эти обвинения отрицали. В январе 2023 года Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит вступление Швеции в альянс после того, как лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран у турецкого посольства. В апреле Турция ратифицировала заявку Финляндии отдельно от Швеции и та стала членом НАТО.

В четверг, 6 июля, прошли переговоры Столтенберга с главами МИД Турции, Швеции и Финляндии о ратификации заявки Стокгольма. Столтенберг пояснял, что Финляндия участвовала в них как член ранее заключенного трехстороннего соглашения между сторонами. Накануне Эрдоган заявил, что Швеция «предприняла шаги в правильном направлении» для одобрения своей заявки на членство в НАТО в рамках борьбы с терроризмом, но протесты «сочувствующих курдским боевикам» подорвали действия Стокгольма.

Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен в телефонной беседе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом призвал Анкару поддержать вступление Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе. Премьер-министр Швеции 4 июля встречался с президентом США Джо Байденом и заявил по итогам встречи, что «США сейчас вносят свой вклад и действительно подчеркивают, что в их интересах, чтобы Швеция вступила в НАТО».

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Помимо Турции заявку Швеции не ратифицировал и парламент Венгрии. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил журналистам в четверг, что Будапешт не будет блокировать вступление Швеции в НАТО. «Мы обещали не блокировать вступление Швеции в НАТО, и мы выполним это обещание», — сказал он. При этом рассмотрение вопроса ратификации заявки страны не значится в графике работы парламента, который со следующей недели уходит на летние каникулы. Это может означать, что Венгрия не ратифицирует заявку Швеции ранее осени 2023 года.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
НАТО в Европе Швеция Столтенберг Турция Венгрия Реджеп Тайип Эрдоган
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