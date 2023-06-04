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Столтенберг заявил о выполнении Швецией условий для вступления в НАТО

Столтенберг после встречи с Эрдоганом: Швеция выполнила условия для вступления в НАТО
Столтенберг после встречи с Эрдоганом вновь заявил, что препятствий для вступления Швеции в НАТО нет. Стокгольм ужесточил антитеррористическое законодательство и отменил эмбарго на экспорт оружия в Турцию
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в окружении министра иностранных дел Хакана Фидана и других официальных лиц в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в окружении министра иностранных дел Хакана Фидана и других официальных лиц в Стамбуле (Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, что Швеция выполнила все обязательства для вступления в альянс и Анкаре следует снять возражения против этого.

«Швеция предприняла важные конкретные шаги, чтобы удовлетворить озабоченность Турции», — сказал он. Столтенберг напомнил о принятых поправках в Конституцию, которые позволят принимать более жесткие антитеррористические законы, и снятии запрета на экспорт оружия в Турцию, который Стокгольм принял в 2019 году. Кроме того, отметил генсек, Швеция согласилась усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом, «в том числе против «Рабочей партии Курдистана» (РПК; Анкара считает ее террористической).

«Так что Швеция свои обязательства выполнила», — подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека НАТО, те, кто организует в Швеции демонстрации против Турции и НАТО, хотят «заблокировать контртеррористическое сотрудничество Стокгольма и Анкары и сделать НАТО слабее», и этого нельзя допустить. В то же время он отметил, что запрещать подобные мероприятия нельзя из-за прав на свободу собраний и самовыражения.

Столтенберг и ранее говорил, что препятствий для вступления Швеции в НАТО нет. Страна подала заявку на присоединение в блок одновременно с Финляндией. Хельсинки в апреле стал 31-м членом альянса, а процесс вступления Швеции был приостановлен после отказа в одобрении ее заявки со стороны Турции в связи с сожжением Корана перед зданием турецкого посольства в Стокгольме. В Анкаре также заявили, что Стокгольм не выдал Анкаре сторонников РПК. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что власти Швеции предприняли некоторые «позитивные шаги» для одобрения заявки Стокгольма.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Йенс Столтенберг НАТО Реджеп Тайип Эрдоган Турция Швеция
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