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В Швеции вынесли приговор за финансирование запрещенной в Турции партии

В Швеции курду дали 4,5 года по делу о финансировании запрещенной в Турции партии
Судья Манс Виген во время пресс-конференции после вынесения приговора по делу &nbsp;
Судья Манс Виген во время пресс-конференции после вынесения приговора по делу   (Фото: Oscar Olsson / TT News Agency / Reuters)

Окружной суд Стокгольма впервые признал человека виновным в попытке финансирования Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической в Турции, сообщает Reuters.

Суд приговорил Яхью Гунгора, 41-летнего турецкого курда, к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения за преступления с применением огнестрельного оружия, попытку вымогательства и попытку финансирования терроризма, говорится в вердикте. Судья заявил, что Гунгор, угрожая оружием, пытался оказать давление на курдского бизнесмена в Стокгольме, чтобы тот перевел деньги РПК. Адвокат подсудимого сказал, что его клиент не принимает обвинения и будет обжаловать приговор.

Решение было объявлено в тот же день, когда министры иностранных дел Швеции и Турции встретились в Брюсселе, чтобы обсудить заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

Швеция подала заявку прошлой весной вместе с Финляндией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что обе страны служат «гостевым домом для террористических организаций», имея в виду РПК. Он потребовал, чтобы Хельсинки и Стокгольм выполнили ряд условий, чтобы их заявка в НАТО была одобрена.

В апреле этого года Финляндию приняли в НАТО, а заявку Швеции Турция пока не одобрила. В январе Эрдоган предупредил Швецию, что ей не следует ожидать его поддержки при вступлении в НАТО после того, как Коран был сожжен у посольства Анкары в Стокгольме во время акции протеста.

В начале июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все обязательства для вступления в альянс. Например, Стокгольм снял запрет на экспорт оружия в Турцию и внес правки в законы о противодействии терроризму. Однако позже Bloomberg узнал, что Анкара представила новые требования к Швеции — выдать ей всех подозреваемых в терроризме курдских сепаратистов — членов РПК и Курдских отрядов народной самообороны (YPG).

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В конце июня в Швеции снова сожгли Коран у мечети. Акцию согласовала полиция. Эрдоган заявил, что это станет еще одним препятствием на пути страны к членству в НАТО.

Теги
Швеция РПК Турция НАТО
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