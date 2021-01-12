Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 74,27 (-0,25) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 90,32 (-0,49) Инвестиции, 12:47
Почему стоит выбрать Швейцарию для лечения и сохранения здоровья Партнерский материал, 17:36 Эрдоган предложил принять Турцию в ЕС после Brexit Политика, 17:31 СМИ сообщили о розыске Интерполом двух россиян по делу о взрыву в Бейруте Общество, 17:30 ФСИН через суд потребовала изменить условный срок Навального на реальный Политика, 17:27 СМИ узнали об оценке подаренной Лаврову иконы в €12 млн Политика, 17:22 «Магнит» зафиксировал рост спроса на предновогодние товары в 2020 году Бизнес, 17:16 Нейрофизиолог Вячеслав Дубынин — о причинах тревожности и стресса Социальная экономика, 17:10  Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 17:07 Депутаты предложили компенсировать многодетным бесплатную землю деньгами Недвижимость, 17:04 ФБР приобщила к «делу русских хакеров» открытку с фразой Putin did it! Технологии и медиа, 17:02 Зеленский и приехавшая на машине Санду договорились построить магистраль Политика, 16:54 Российский гандболист пропустит чемпионат мира из-за травмы Спорт, 16:42 Как переехать в Москву из Германии и разделить семью и бизнес РБК Стиль и Clarins, 16:38 «Локомотив» объявил о возвращении Самедова в клуб Спорт, 16:30
Политика ,  
0 

Эрдоган предложил принять Турцию в ЕС после Brexit

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Возникшая из-за Brexit неопределенность будет преодолена после вхождения Турции в состав Евросоюза. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство», — сказал Эрдоган.

Эрдоган призвал ЕС предоставить полное членство в союзе вместо санкций
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

В декабре Эрдоган заявил, что Турция ждет от ЕС полноправного членства, а не санкций. Так он прокомментировал возможность введения против страны санкций ЕС и США из-за покупки российских систем С-400. 14 декабря госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении санкций против Турции. Тогда же ЕС решил расширить санкции против Анкары из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье.

Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время ЕЭС) в 1963 году, а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Переговоры о вступлении начались в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. В 2019 году в докладе Еврокомиссии говорилось, что Анкара продолжает отдаляться от Брюсселя в вопросах верховенства закона и соблюдения фундаментальных прав. В документе также указывалось, что переговоры о членстве в Евросоюзе зашли в тупик.

Реджеп Тайип Эрдоган ЕС Турция
Материалы по теме
Эрдоган ответил на его характеристику Путиным
Политика
Эрдоган назвал неуважением возможные санкции США за покупку С-400
Политика
Эрдоган призвал ЕС предоставить полное членство в союзе вместо санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter