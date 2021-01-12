Эрдоган предложил принять Турцию в ЕС после Brexit

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Возникшая из-за Brexit неопределенность будет преодолена после вхождения Турции в состав Евросоюза. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство», — сказал Эрдоган.

В декабре Эрдоган заявил, что Турция ждет от ЕС полноправного членства, а не санкций. Так он прокомментировал возможность введения против страны санкций ЕС и США из-за покупки российских систем С-400. 14 декабря госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении санкций против Турции. Тогда же ЕС решил расширить санкции против Анкары из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье.

Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время ЕЭС) в 1963 году, а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Переговоры о вступлении начались в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. В 2019 году в докладе Еврокомиссии говорилось, что Анкара продолжает отдаляться от Брюсселя в вопросах верховенства закона и соблюдения фундаментальных прав. В документе также указывалось, что переговоры о членстве в Евросоюзе зашли в тупик.