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ЕС признал тупиковыми переговоры о присоединении Турции к союзу
Турция все дальше отдаляется от ЕС, а ее переговоры о вступлении в Евросоюз фактически зашли в тупик, считают в Брюсселе
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Fatih Saribas / Reuters)

В докладе Еврокомиссии, посвященном реформам в странах Балканского полуострова и в Турции, последняя названа ключевым партнером Брюсселя, сотрудничество с которым помогает решить целый ряд проблем.

«Однако Турция продолжает отдаляться от Евросоюза в вопросах верховенства закона, соблюдения фундаментальных прав, разделения ветвей власти», — констатировано в документе. Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, отметили авторы доклада.

Что касается балканских стран, то комиссия, изучавшая процессы их реформирования, рекомендовала Совету Европы начать переговоры о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией.

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Турция стала ассоциированным членом Европейского экономического сообщества еще в 1964 году. В 1987-м страна подала заявку на вступление, однако лишь в 2000-м стала официальным кандидатом, а в 2005 году начала переговоры о вступлении в ЕС. Однако за 14 лет Анкаре и Брюсселю не удалось разрешить множество вопросов, в том числе о статусе Кипра, северную часть которого с 1974 года контролирует турецкая армия.

Поводом для прерывания переговоров стала и «жесткая» реакция властей на попытку военного переворота в 2016 году. Тогда были задержаны десятки тысяч людей, сотни лишились должностей. Около 600 бывших чиновников переехали в Германию.

Эрдоган после этого обвинил власти ФРГ в том, что те предоставляют убежище его политическим оппонентам, а Меркель на это ответила, что предложит прекратить переговоры с Турцией. Немецкого канцлера поддержал и глава Австрии Кристиан Керн, который заявил, что «Турция пересекла почти все красные линии в отношении прав человека». Он также добавил, что «Европа никогда в жизни не сможет переварить вступление Турции в Евросоюз».

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В феврале этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС отказывается принимать его страну только потому, что турки исповедуют ислам. Также он заявил, что Турция устала от постоянных просьб принять ее в Евросоюз.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция, Албания, Евросоюз
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