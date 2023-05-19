СЦКК: ВСУ выпустили восемь ракет из «Града» по Ворошиловскому району Донецка

В ДНР сообщили об обстреле Донецка из «Града»

Украинские силы выпустили восемь ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в телеграм-канале.

Обстрел, по информации представительства, вели со стороны села Нетайлово. Огонь открыли около 1:10 по местному времени (совпадает с мск).

ТАСС пишет, что в городе прогремело более пяти взрывов. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Это уже второй обстрел города за ночь. Ранее СЦКК сообщил об обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка пятью снарядами калибром 155 мм. Обстрел, по информации центра, вели около 22:30 мск со стороны поселка Ласточкино.

За полтора часа до этого под обстрел попал Никитовский район Горловки к северо-востоку от города. Удар нанесли около 21:00 со стороны населенного пункта Дзержинск шестью снарядами калибром 152 мм. За день в результате обстрелов города пострадало три мирных жителя, один погиб, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

Материал дополняется