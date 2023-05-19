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В ДНР сообщили об обстреле Донецка из «Града»

СЦКК: ВСУ выпустили восемь ракет из «Града» по Ворошиловскому району Донецка

Украинские силы выпустили восемь ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в телеграм-канале.

Обстрел, по информации представительства, вели со стороны села Нетайлово. Огонь открыли около 1:10 по местному времени (совпадает с мск).

ТАСС пишет, что в городе прогремело более пяти взрывов. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Это уже второй обстрел города за ночь. Ранее СЦКК сообщил об обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка пятью снарядами калибром 155 мм. Обстрел, по информации центра, вели около 22:30 мск со стороны поселка Ласточкино.

За полтора часа до этого под обстрел попал Никитовский район Горловки к северо-востоку от города. Удар нанесли около 21:00 со стороны населенного пункта Дзержинск шестью снарядами калибром 152 мм. За день в результате обстрелов города пострадало три мирных жителя, один погиб, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

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