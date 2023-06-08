Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 15:59
Рогов заявил об «активной обороне» российской армии под Токмаком Политика, 23:41
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 23:39
Цена бензина на бирже вновь побила исторический рекорд Экономика, 23:36
Умер бывший зять Березовского и бизнесмен Георгий Шуппе Общество, 23:34
Сальдо сообщил об обеззараживании затопленных территорий силами армии Политика, 23:16
Число пострадавших от «Мистера Сидра» увеличилось до 101 человека Общество, 22:52
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 22:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Активистов движения «Весна» отправили в СИЗО Политика, 22:37
РЖД показали новые сиденья из дерева для залов ожидания Общество, 22:16
Первая ракетка мира вышла в финал «Ролан Гаррос» Спорт, 22:05
Сможет ли Сунак восстановить «особые отношения» Великобритании с США Политика, 22:01
Очевидица рассказала про нападение акулы на россиянина в Хургаде Общество, 21:59
РПЦ заявила о передаче Венгрии военнопленных с Украины по церковной линии Политика, 21:55
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели Политика, 21:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов заявил об «активной обороне» российской армии под Токмаком

Рогов: российская армия находится в активной обороне между Ореховым и Токмаком

Активные боевые действия возобновились между городами Орехов и Токмак в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что российские войска «удерживают позиции в активной обороне» и назвал возобновление атак «четвертым валом». Ранее Рогов говорил о «трех валах» наступления Украины. Он утверждал, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки прорвать российскую оборону, но пока что им это не удается.

Орехов — город в Пологовском районе Запорожской области, расположен на левом берегу реки Конки — левого притока Днепра, находится под контролем Украины.

Токмак находится в Пологовском районе Запорожской области, которая вошла в состав России в сентябре 2022 года. Город расположен примерно в 60 км от Мелитополя. Рогов называл Токмак «одной из ключевых точек» российской обороны на запорожском направлении.

Российский командующий группировкой сил на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук ранее заявил, что попытка наступления ВСУ не стала внезапной, как того планировал Киев. «Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт. <...> Противнику не удалось достичь внезапности в выполнении своей задачи», — отметил он.

Минобороны заявило, что в ночь на 8 июня армия Украины попыталась прорвать российскую оборону силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники, но наступление остановил «превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами».

7 июня секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Украина еще не начинала свое контрнаступление, а когда это произойдет, «все об этом узнают». На следующий день The Washington Post и ABC со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников, в том числе близких к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщили о начале контрнаступления ВСУ, но Генштаб Украины эти данные опроверг.

Читайте на РБК Pro
Как составить портрет идеального кандидата и зачем это нужно
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США
«Песо — доллар — матрас». Почему инфляция в Аргентине взлетела выше 100%
Солярий не поможет: шесть мифов о витамине D
Теги
Запорожская область контрнаступление ВСУ Украина Владимир Рогов
Материалы по теме
Рогов заявил более чем о 30 единицах уничтоженной в Запорожье техники ВСУ
Политика
Генерал назвал целью попытки прорыва ВСУ в Запорожье выход к морю
Политика
Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ на участке в Запорожье
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter