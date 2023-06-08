Рогов заявил об «активной обороне» российской армии под Токмаком

Рогов: российская армия находится в активной обороне между Ореховым и Токмаком

Активные боевые действия возобновились между городами Орехов и Токмак в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что российские войска «удерживают позиции в активной обороне» и назвал возобновление атак «четвертым валом». Ранее Рогов говорил о «трех валах» наступления Украины. Он утверждал, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки прорвать российскую оборону, но пока что им это не удается.

Орехов — город в Пологовском районе Запорожской области, расположен на левом берегу реки Конки — левого притока Днепра, находится под контролем Украины. Токмак находится в Пологовском районе Запорожской области, которая вошла в состав России в сентябре 2022 года. Город расположен примерно в 60 км от Мелитополя. Рогов называл Токмак «одной из ключевых точек» российской обороны на запорожском направлении.

Российский командующий группировкой сил на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук ранее заявил, что попытка наступления ВСУ не стала внезапной, как того планировал Киев. «Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт. <...> Противнику не удалось достичь внезапности в выполнении своей задачи», — отметил он.

Минобороны заявило, что в ночь на 8 июня армия Украины попыталась прорвать российскую оборону силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники, но наступление остановил «превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами».

7 июня секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Украина еще не начинала свое контрнаступление, а когда это произойдет, «все об этом узнают». На следующий день The Washington Post и ABC со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников, в том числе близких к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщили о начале контрнаступления ВСУ, но Генштаб Украины эти данные опроверг.