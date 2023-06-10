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WP узнала о сохранении Украиной крупных резервов для наступления

WP: Украина еще не задействовала крупные резервы в наступлении
Киев пока не сообщал о значительных успехах наступления, что может свидетельствовать о сложности этого этапа конфликта. Путин накануне признал, что Украина не утратила наступательный потенциал
Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters
Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

В начавшемся наступлении Украины принимает участие небольшая доля резервов ВСУ, более крупный удар «еще не нанесен», пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки одной из западных стран.

Издание отмечает, что за прошедшие с начала наступления 36 часов военное или политическое руководство Украины не отчитывалось о значительных успехах, это говорит о том, что нынешний этап конфликта значительно более сложный.

Накануне российский президент Владимир Путин, говоря о начавшемся наступлении украинской армии, рассказал о больших потерях ВСУ и провале попыток Киева добиться поставленных целей. Он при этом признал, что наступательный потенциал армии Украины не исчерпан.

CNN и Bloomberg сообщали о тяжелых потерях, с которыми столкнулась украинская армия в первые дни наступления при некоторых успехах. Собеседник агентства не исключил, что ВСУ пытаются своими действиями найти слабые места в российской обороне.

«Конечно, мы ожидали, что потери [во время попыток перейти к контрнаступлению] превысят потери при боях за Бахмут», — прокомментировали данные СМИ в Белом доме. Там однако отказались уточнить число погибших служащих ВСУ: «Идут тяжелые бои близ Бахмута, и в других местах в этом направлении идут бои — в арке от Донбасса до Запорожья».

Минобороны России сообщало, что армия Украины в ночь на 8 июня попыталась прорвать российскую оборону силами до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, попытка не увенчалась успехом.

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