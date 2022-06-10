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МВД Финляндии сообщило о планах возвести заграждения на границе с Россией

Границу Финляндии усилят из-за «различных угроз безопасности» и риска использования миграции в качестве инструмента политики, сообщили в МВД страны. Финские власти примут решение о заграждениях на восточных участках границы
Криста Микконен
Криста Микконен (Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters)

МВД Финляндии опубликовало планируемые поправки к закону о пограничной службе, они должны повысить готовность страны к «гибридному влиянию, эксплуатирующему миграцию», предполагаются «пограничные заграждения» на востоке, говорится в сообщении на сайте министерства.

В законодательство планируется внести дополнительные положения, которые регулируют строительство заборов, и других заграждений, что повысило бы готовность к «различным угрозам безопасности границ», уверены в финском МВД. В частности, предусматриваются «земляные и гидротехнические работы».

«Позднее правительство примет решение о пограничных заграждениях на критических участках восточной границы на основе отчета пограничной службы Финляндии, — добавила министр Криста Микконен.

Она при этом указала, что сейчас ситуация на финских границах спокойная, однако ведется приготовление к «различным беспорядкам». Миконнен напомнила, что весной Пограничная служба страны получила дополнительное финансирование для технического наблюдения, среди прочего было увеличено количество пограничников, закуплены новые беспилотники.

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Правительство Финляндии указало, что есть риск применения против страны «исключительных, широкомасштабных и сложных средств гибридного влияния» в ближайшей и долгосрочной перспективе, говорится в сообщении министерства. В Хельсинки полагают, что поток мигрантов в направлении Европы не будет ослабевать, а миграцию будут использовать в качестве инструмента политического давления.

Эти поправки финский кабмин внес в парламент в четверг, 9 июня. В МВД Финляндии отметили, что вступление изменений в силу ожидается «как можно скорее».

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Финляндия отключилась от российской ЛЭП
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Фото:Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

В середине мая власти Финляндии подали заявку на вступление в НАТО. Российский президент Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё назвал этот шаг ошибкой, указав на долгую историю нейтралитета Финляндии. Он заявил, что такая смена курса может «негативно сказаться» на отношениях двух Москвы и Хельсинки, и заверил, что Россия не представляет угрозы для Финляндии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что возможное присоединение Финляндии к НАТО является безусловной угрозой для России. В российском МИДе заявили, что Москва будет вынуждена принять ответные меры — «как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз». В миссии России при ООН указали, что если на финской территории появятся подразделения альянса, страна может стать возможной целью для удара.

Ниинистё заявил при этом, что не верит в сценарий, при котором Москва рассматривала «какую-либо атаку» на Финляндию. «Ни тогда, ни сейчас», — уточнил он. Президент Финляндии отметил, что во время телефонного разговора Путин не стал «повторять угрозы от его подчиненных», беседа с ним прошла спокойно и «хладнокровно».

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