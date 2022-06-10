МВД Финляндии сообщило о планах возвести заграждения на границе с Россией

Границу Финляндии усилят из-за «различных угроз безопасности» и риска использования миграции в качестве инструмента политики, сообщили в МВД страны. Финские власти примут решение о заграждениях на восточных участках границы

Криста Микконен (Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters)

МВД Финляндии опубликовало планируемые поправки к закону о пограничной службе, они должны повысить готовность страны к «гибридному влиянию, эксплуатирующему миграцию», предполагаются «пограничные заграждения» на востоке, говорится в сообщении на сайте министерства.

В законодательство планируется внести дополнительные положения, которые регулируют строительство заборов, и других заграждений, что повысило бы готовность к «различным угрозам безопасности границ», уверены в финском МВД. В частности, предусматриваются «земляные и гидротехнические работы».

«Позднее правительство примет решение о пограничных заграждениях на критических участках восточной границы на основе отчета пограничной службы Финляндии, — добавила министр Криста Микконен.

Она при этом указала, что сейчас ситуация на финских границах спокойная, однако ведется приготовление к «различным беспорядкам». Миконнен напомнила, что весной Пограничная служба страны получила дополнительное финансирование для технического наблюдения, среди прочего было увеличено количество пограничников, закуплены новые беспилотники.

Правительство Финляндии указало, что есть риск применения против страны «исключительных, широкомасштабных и сложных средств гибридного влияния» в ближайшей и долгосрочной перспективе, говорится в сообщении министерства. В Хельсинки полагают, что поток мигрантов в направлении Европы не будет ослабевать, а миграцию будут использовать в качестве инструмента политического давления.

Эти поправки финский кабмин внес в парламент в четверг, 9 июня. В МВД Финляндии отметили, что вступление изменений в силу ожидается «как можно скорее».

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В середине мая власти Финляндии подали заявку на вступление в НАТО. Российский президент Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё назвал этот шаг ошибкой, указав на долгую историю нейтралитета Финляндии. Он заявил, что такая смена курса может «негативно сказаться» на отношениях двух Москвы и Хельсинки, и заверил, что Россия не представляет угрозы для Финляндии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что возможное присоединение Финляндии к НАТО является безусловной угрозой для России. В российском МИДе заявили, что Москва будет вынуждена принять ответные меры — «как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз». В миссии России при ООН указали, что если на финской территории появятся подразделения альянса, страна может стать возможной целью для удара.

Ниинистё заявил при этом, что не верит в сценарий, при котором Москва рассматривала «какую-либо атаку» на Финляндию. «Ни тогда, ни сейчас», — уточнил он. Президент Финляндии отметил, что во время телефонного разговора Путин не стал «повторять угрозы от его подчиненных», беседа с ним прошла спокойно и «хладнокровно».