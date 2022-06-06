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В Финляндии оценили реакцию России на вступление страны в НАТО

Финляндия удивлена, что Россия не пытается давить на нее из-за стремления вступить в НАТО, заявил глава финской Службы безопасности и разведки (SUPO) Антти Пелттари в интервью газете Financial Times.

По его словам, страна готовилась к кибератакам и другим гибридным операциям и ожидала, что Россия прибегнет к этим шагам время дебатов о вступлении страны в НАТО, однако этого не произошло.

«Пока довольно тихо и, будем надеяться, что так оно и останется. Хорошо, что ничего не произошло», — сказал Пелттари.

Турция призвала Швецию и Финляндию не тратить время на переговоры с НАТО
Политика
Фото:Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press

В Хельсинки надеются, что президент России Владимир Путин принял решение Финляндии вступить в НАТО, сказал глава ведомства. Вероятно, Москва хочет повлиять на решение о размещении войск альянса или ядерного оружия на территории Финляндии, допустил он.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией 18 мая. Власти обеих стран пояснили, что приняли такое решение после начала российской военной операции на Украине на фоне изменений в сфере безопасности. Они обратили внимание, что шаг не направлен против Москвы. Чтобы обе страны могли вступить в НАТО, их заявки должны рассмотреть и одобрить все 30 действующих участников блока, однако сейчас против этого выступает Турция.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может усугубить и «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, расширение блока за счет этих стран хотя и не создаст «непосредственную угрозу» России, но вынудит ее ответить, если на их территориях появится дополнительная военная инфраструктура. В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский допускал, что Швеция и Финляндия могут стать «целью» Москвы, если на территории этих стран появятся войска НАТО.

Теги
Финляндия НАТО
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