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Финляндия отключилась от российской ЛЭП

Решение отключить российскую линию Финляндия приняла после прекращения поставок электричества из России
Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters
Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

Финляндия отключилась от трансгосударственной линии электропередачи (ЛЭП) Иматра — Светогорск после приостановки поставок из России, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление финской энергетической компании Fortum Oyj.

13 мая подразделение российской энергетической компании «Интер РАО» RAO Nordic Oy объявило о прекращении поставок электроэнергии из России в Финляндию в связи с трудностями при оплате.

«Мы надеемся, что ситуация вскоре улучшится и торговля электроэнергией с Россией возобновится», — отметили в компании.

За день до этого финская энергетическая компания Fortum сообщила, что уйдет из России. «Вдобавок к ранее объявленной приостановке инвестиций и финансирования наших российских подразделений мы решили начать контролируемый уход с российского рынка», — объяснили в компании.

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В апреле финская электросетевая компания Fingrid сообщила, что на треть сократит пропускную способность трансграничных соединений с Россией с 1300 МВт до 900 МВт. А экспортная мощность из Финляндии в Россию останется на уровне 320 МВт.

«Решение основано на оценке рисков для электроэнергетической системы [Финляндии] в изменившейся международной ситуации», — уточнили в компании.

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Fortum принадлежит контрольный пакет акций немецкой Uniper — одного из основных инвесторов «Северного потока-2». В России Fortum владеет 94,88% в российской «Фортум» и 29,45% — в Территориальной генерирующей компании № 1.

«Фортум» управляет семью теплоэлектростанциями на Урале и в Западной Сибири, в том числе Няганской ГРЭС. Согласно данным на сайте компании, суммарная мощность генерирующих объектов «Фортума» составляет 4672 МВт.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Финляндия Россия ЛЭП отключение электроэнергии
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