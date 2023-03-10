ЕС допустил совместное патрулирование для защиты инфраструктуры в море

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс указал на необходимость усилить мониторинг и защиту критической инфраструктуры и морских судов от физических и киберугроз на фоне атак на «Северные потоки»

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ЕС рассматривает возможность проведения странами-членами совместного морского патрулирования и военно-морских учений для защиты критической инфраструктуры на море и «борьбы с российскими кораблями-шпионами». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на обновленную морскую стратегию Евросоюза, которая планируется к публикации.

Он предусматривает, что ЕС намерен увеличить численность военных и береговых патрулей и лучше координировать их деятельность в государствах-членах. Кроме того, планируется проводить морские учения ежегодно.

По словам еврокомиссара по вопросам окружающей среды Виргиниюса Синкявичюса, стратегия также предполагает наращивание в этих целях спутниковой сети и обмена разведданными. Он указал, что взрывы на «Северных потоках» показали необходимость усилить бдительность. «[Нужно] усилить мониторинг и защиту критической морской инфраструктуры и судов от физических и киберугроз», — сказал еврокомиссар.

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Представители западной разведки расходятся во мнениях относительно того, кто несет ответственность за повреждение трубопроводов в сентябре 2022 года, отмечает FT. Расследование инцидента ведут Дания, Швеция и Германия. 7 марта сразу несколько западных СМИ — The New York Times, Die Zeit и Washington Post сообщили о возможной причастности «проукраинской группировки» к взрывам. В Киеве заявили, что не причастны к подрыву и не имеют информации об этой группировке. В Кремле посчитали статьи вбросом и попыткой отвлечь внимание от настоящих авторов диверсии. Президент Владимир Путин ранее обвинил в ее организации «англосаксов». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.

В начале 2023 года Евросоюз и НАТО решили создать совместную целевую группу, которая будет решать задачи по усилению защиты критически важной инфраструктуры. «Диверсии на «Северных потоках» показали, что мы должны активнее защищать нашу сетевую инфраструктуру», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что страны будут делиться друг с другом «лучшими практиками и опытом».