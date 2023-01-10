НАТО и ЕС подписали декларацию о противостоянии «авторитарным акторам»

НАТО и ЕС подписали документ, который должен усилить их партнерство. К этому их подтолкнул конфликт на Украине, заявили лидеры двух союзов. Вместе они хотят лучше противостоять «авторитарным акторам»

Шарль Мишель, Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен (Фото: John Thys / Reuters)

Как Украина укрепила союз ЕС и НАТО

10 января НАТО и Евросоюз приняли декларацию о расширении своего партнерства. На церемонии в штаб-квартире альянса в Брюсселе документ подписали генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На совместной пресс-конференции после подписания все три лидера заявили: к тому, чтобы еще больше углубить и без того близкое партнерство, их подтолкнул конфликт на Украине. При этом они дали понять, что противостояние с Россией выходит далеко за границы украинского государства. «Режим в Москве хочет другую Европу: он хочет контролировать своих соседей, а демократию и свободу он воспринимает как угрозы, — сказал Йенс Столтенберг. — Для нашей безопасности это будет иметь долгосрочные последствия. Поэтому мы должны укреплять жизненно важную трансатлантическую связь в рамках НАТО, укреплять партнерство между НАТО и Евросоюзом и усиливать нашу поддержку Украине» (пресс-конференция транслировалась на сайте НАТО).

По оценке генсека, «в мире растущего геостратегического соперничества авторитарные акторы бросают вызов нашим интересам, ценностям и демократическим принципам». Декларация НАТО-ЕС, подчеркнул Столтенберг, дает понять, что в основе коллективной безопасности западных стран лежит Североатлантический альянс — именно он жизненно важен для обеспечения трансатлантической безопасности.

Все три лидера убеждены: одна из целей России на Украине была в том, чтобы разобщить западные страны. Однако, заявил Шарль Мишель, боевые действия привели к «двум непреднамеренным последствиям»: «Война усилила обе наши организации — ЕС и НАТО, и лишь сблизила нас». «НАТО усилила свое присутствие в Восточной Европе. Она примет двух новых членов — Швецию и Финляндию. [Президент России Владимир] Путин хотел меньше НАТО, но пришел к противоположному — у него будет больше НАТО и больше Евросоюза», — сказал глава Евросовета.

Представители России также указывали на то, что нынешний конфликт выходит далеко за пределы украинских границ. Так, в конце 2022 года глава российского МИД Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что с Москвой «воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой — США». «Эта война была нам объявлена достаточно давно — после того, как состоялся госпереворот на Украине, оркестрированный США и, по сути дела, поддержанный Евросоюзом», — сказал он тогда.

Говоря об Украине, представители ЕС и НАТО сошлись на том, что они должны и дальше оказывать Киеву финансовую и экономическую поддержку и будут делать это «до тех пор, пока это необходимо». Урсула фон дер Ляйен пообещала, что западные страны продолжат вводить санкции против Москвы и будет расширять давление на тех, кто ей помогает, — в этом контексте она упомянула Белоруссию и Иран.

При этом, по словам главы Еврокомиссии, сближение Евросоюза и НАТО связано не только с действиями России — эти «угрозы и вызовы имеют место непосредственно сейчас, но они не единственные». «Мы также видим, что все чаще изменить международный порядок в своих интересах пытается Китай, — сказала она. — Поэтому мы должны укрепить нашу собственную устойчивость, и с помощью этой новой совместной декларации мы также выводим наше партнерство на новый уровень».

После начала Россией в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине Киев подал заявки на вступление в Евросоюз и НАТО. Российские официальные лица придерживаются неизменной позиции о неприемлемости членства Украины в Североатлантическом альянсе. По словам президента России Владимира Путина, вступление Украины в НАТО неизбежно приведет к военному конфликту России с альянсом. Против вступления Украины в Евросоюз Россия никогда не была против, сказал Путин в июне 2022 года.

Каким будет углубленное сотрудничество

Документ, который организации приняли 10 января в Брюсселе, — уже третья по счету Совместная декларация ЕС-НАТО. Предыдущие две были одобрены в 2016 и 2018 годах (каждый следующий принимают на основе предыдущего). В первой декларации 2016 года речь шла о сотрудничестве в семи стратегических сферах: гибридные угрозы, оперативное взаимодействие, кибербезопасность, оборона, промышленность и исследования, учения, наращивание потенциала. В 2018 году приоритеты свелись к пяти направлениям: военная мобильность, кибербезопасность, гибридные угрозы, борьба с терроризмом, женщины и безопасность.

Издание Politico, которое ознакомилось с черновиком третьей декларации в декабре 2022 года, написало, что документ «далеко не новаторский». Но даже несмотря на это он столкнулся с проблемами: декларацию должны были принять еще на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года, однако тогда сделать это не удалось из-за противоречий между Турцией и Кипром.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, в третьей декларации приоритеты сотрудничества лежат в четырех областях: кибербезопасность и борьба с терроризмом; противостояние угрозам в космосе; борьба с климатическим кризисом; защита критической инфраструктуры от внешних угроз. Говоря о последней, глава Еврокомиссии напомнила об авариях на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые произошли в 2022 году из-за мощных взрывов на участках в исключительных зонах Дании и Швеции.

«Диверсии на «Северных потоках» показали, что мы должны активнее защищать нашу сетевую инфраструктуру, — сказала фон дер Ляйен. — Мы знаем, что за безопасность этой инфраструктуры отвечают отдельные страны. Конечно, мы будем делиться друг с другом не уязвимостями, но лучшими практиками и опытом».

На пресс-конференции главам Евросоюза задали вопрос, как нынешняя декларация отвечает намерению ЕС выстраивать свою стратегическую автономию. Ведь еще в 2021 году Шарль Мишель говорил: чтобы действовать эффективнее на международной арене, Евросоюз должен стать автономнее в сферах экономики и обороны. Отвечая на вопрос о стратегической автономии 10 января, Шарль Мишель указал, что намерениям Евросоюза сближение с НАТО не противоречит. В марте 2022 года лидеры организации утвердили рамки такой автономии, она сводится к трем основным пунктам: энергетический суверенитет; оборона и безопасность; экономическая и технологическая независимость. По второму пункту, отметил Шарль Мишель, позиции организаций созвучны — Стратегическая концепция НАТО до 2030 года, которую альянс принял на саммите в Мадриде, и первая оборонная стратегия ЕС «Стратегический компас», утвержденная в марте прошлого года, дополняют друг друга.