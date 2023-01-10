НАТО и ЕС подписали декларацию о противостоянии «авторитарным акторам»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:55
Неделя на соках: поможет ли детокс прийти в себя после праздников Pro, 17:52
Талибы опровергли данные о планах закрыть салоны красоты в Афганистане Политика, 17:46
RMF узнала об увольнении чиновника за разговор Дуды с Вованом и Лексусом Политика, 17:41
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 17:38
Американская пресса впервые за 84 года признала россиянина боксером года Спорт, 17:35
Названы характеристики конкурента iPhone 14 от Xiaomi Life, 17:34
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Инвесторы за год сократили вложения в акции на Мосбирже в два раза Инвестиции, 17:32
Движение машин на Крымском мосту возобновили досрочно Общество, 17:31
«Эйфория» на рынке альткоинов. Как не поддаваться эмоциям Крипто, 17:29
Минюст Украины захотел изъять «украинские активы» Олега Дерипаски Политика, 17:28
Глава Uniper покинет свой пост после национализации компании Бизнес, 17:28
Медведев пригрозил новыми уголовными мерами за срыв гособоронзаказа Политика, 17:26
Четыре мифа о приеме антидепрессантов Pro, 17:25
Военная операция на Украине ,  
0 

НАТО и ЕС подписали декларацию о противостоянии «авторитарным акторам»

НАТО и ЕС договорились усилить свое сотрудничество из-за ситуации на Украине
НАТО и ЕС подписали документ, который должен усилить их партнерство. К этому их подтолкнул конфликт на Украине, заявили лидеры двух союзов. Вместе они хотят лучше противостоять «авторитарным акторам»
Шарль Мишель, Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен
Шарль Мишель, Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен (Фото: John Thys / Reuters)

Как Украина укрепила союз ЕС и НАТО

10 января НАТО и Евросоюз приняли декларацию о расширении своего партнерства. На церемонии в штаб-квартире альянса в Брюсселе документ подписали генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На совместной пресс-конференции после подписания все три лидера заявили: к тому, чтобы еще больше углубить и без того близкое партнерство, их подтолкнул конфликт на Украине. При этом они дали понять, что противостояние с Россией выходит далеко за границы украинского государства. «Режим в Москве хочет другую Европу: он хочет контролировать своих соседей, а демократию и свободу он воспринимает как угрозы, — сказал Йенс Столтенберг. — Для нашей безопасности это будет иметь долгосрочные последствия. Поэтому мы должны укреплять жизненно важную трансатлантическую связь в рамках НАТО, укреплять партнерство между НАТО и Евросоюзом и усиливать нашу поддержку Украине» (пресс-конференция транслировалась на сайте НАТО).

По оценке генсека, «в мире растущего геостратегического соперничества авторитарные акторы бросают вызов нашим интересам, ценностям и демократическим принципам». Декларация НАТО-ЕС, подчеркнул Столтенберг, дает понять, что в основе коллективной безопасности западных стран лежит Североатлантический альянс — именно он жизненно важен для обеспечения трансатлантической безопасности.

Все три лидера убеждены: одна из целей России на Украине была в том, чтобы разобщить западные страны. Однако, заявил Шарль Мишель, боевые действия привели к «двум непреднамеренным последствиям»: «Война усилила обе наши организации — ЕС и НАТО, и лишь сблизила нас». «НАТО усилила свое присутствие в Восточной Европе. Она примет двух новых членов — Швецию и Финляндию. [Президент России Владимир] Путин хотел меньше НАТО, но пришел к противоположному — у него будет больше НАТО и больше Евросоюза», — сказал глава Евросовета.

Представители России также указывали на то, что нынешний конфликт выходит далеко за пределы украинских границ. Так, в конце 2022 года глава российского МИД Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что с Москвой «воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой — США». «Эта война была нам объявлена достаточно давно — после того, как состоялся госпереворот на Украине, оркестрированный США и, по сути дела, поддержанный Евросоюзом», — сказал он тогда.

Читайте на РБК Pro
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение
Неделя на соках: поможет ли детокс прийти в себя после праздников
Какой будет схема разморозки активов после решений Бельгии и Люксембурга

Говоря об Украине, представители ЕС и НАТО сошлись на том, что они должны и дальше оказывать Киеву финансовую и экономическую поддержку и будут делать это «до тех пор, пока это необходимо». Урсула фон дер Ляйен пообещала, что западные страны продолжат вводить санкции против Москвы и будет расширять давление на тех, кто ей помогает, — в этом контексте она упомянула Белоруссию и Иран.

При этом, по словам главы Еврокомиссии, сближение Евросоюза и НАТО связано не только с действиями России — эти «угрозы и вызовы имеют место непосредственно сейчас, но они не единственные». «Мы также видим, что все чаще изменить международный порядок в своих интересах пытается Китай, — сказала она. — Поэтому мы должны укрепить нашу собственную устойчивость, и с помощью этой новой совместной декларации мы также выводим наше партнерство на новый уровень».

После начала Россией в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине Киев подал заявки на вступление в Евросоюз и НАТО. Российские официальные лица придерживаются неизменной позиции о неприемлемости членства Украины в Североатлантическом альянсе. По словам президента России Владимира Путина, вступление Украины в НАТО неизбежно приведет к военному конфликту России с альянсом. Против вступления Украины в Евросоюз Россия никогда не была против, сказал Путин в июне 2022 года.

Каким будет углубленное сотрудничество

Документ, который организации приняли 10 января в Брюсселе, — уже третья по счету Совместная декларация ЕС-НАТО. Предыдущие две были одобрены в 2016 и 2018 годах (каждый следующий принимают на основе предыдущего). В первой декларации 2016 года речь шла о сотрудничестве в семи стратегических сферах: гибридные угрозы, оперативное взаимодействие, кибербезопасность, оборона, промышленность и исследования, учения, наращивание потенциала. В 2018 году приоритеты свелись к пяти направлениям: военная мобильность, кибербезопасность, гибридные угрозы, борьба с терроризмом, женщины и безопасность.

Издание Politico, которое ознакомилось с черновиком третьей декларации в декабре 2022 года, написало, что документ «далеко не новаторский». Но даже несмотря на это он столкнулся с проблемами: декларацию должны были принять еще на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года, однако тогда сделать это не удалось из-за противоречий между Турцией и Кипром.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, в третьей декларации приоритеты сотрудничества лежат в четырех областях: кибербезопасность и борьба с терроризмом; противостояние угрозам в космосе; борьба с климатическим кризисом; защита критической инфраструктуры от внешних угроз. Говоря о последней, глава Еврокомиссии напомнила об авариях на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые произошли в 2022 году из-за мощных взрывов на участках в исключительных зонах Дании и Швеции.

«Диверсии на «Северных потоках» показали, что мы должны активнее защищать нашу сетевую инфраструктуру, — сказала фон дер Ляйен. — Мы знаем, что за безопасность этой инфраструктуры отвечают отдельные страны. Конечно, мы будем делиться друг с другом не уязвимостями, но лучшими практиками и опытом».

На пресс-конференции главам Евросоюза задали вопрос, как нынешняя декларация отвечает намерению ЕС выстраивать свою стратегическую автономию. Ведь еще в 2021 году Шарль Мишель говорил: чтобы действовать эффективнее на международной арене, Евросоюз должен стать автономнее в сферах экономики и обороны. Отвечая на вопрос о стратегической автономии 10 января, Шарль Мишель указал, что намерениям Евросоюза сближение с НАТО не противоречит. В марте 2022 года лидеры организации утвердили рамки такой автономии, она сводится к трем основным пунктам: энергетический суверенитет; оборона и безопасность; экономическая и технологическая независимость. По второму пункту, отметил Шарль Мишель, позиции организаций созвучны — Стратегическая концепция НАТО до 2030 года, которую альянс принял на саммите в Мадриде, и первая оборонная стратегия ЕС «Стратегический компас», утвержденная в марте прошлого года, дополняют друг друга.

Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
НАТО Евросоюз Украина
Материалы по теме
Столтенберг заявил об истощении военных запасов НАТО и ЕС из-за Украины
Политика
Столтенберг заявил, что оружие является путем к миру
Политика
В ЕС заявили о риске потери независимости в космической отрасли
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter