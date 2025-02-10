Лавров раскрыл, как должны быть обеспечены интересы России на переговорах

В ходе переговоров должны быть обеспечены законные интересы России, но не за счет интересов других сторон, а в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен, заявил Лавров

Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта с Киевом, в ходе которых должны быть обеспечены ее законные интересы, но не за счет интересов других сторон. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

Интересы России следует обеспечить в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен, пояснил министр.

У украинского кризиса глубокие первопричины, заявил Лавров. «О них мы не устаем говорить, устранение которых настойчиво требуем и будем добиваться результата. Это прежде всего, создание угроз безопасности России через расширение НАТО на Восток и курс киевского режима, пришедшего к власти в результате антиконституционного госпереворота, на истребление всего русского — языка, культуры, СМИ и канонического православия. Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», — добавил глава МИДа.

Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной, подчеркивали в Кремле. Урегулирование конфликта возможно исключительно путем переговоров, но «ничего конкретного на этот счет нет», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп в начале февраля заявил, что его администрация ведет «очень серьезные» обсуждения с Москвой, не приведя деталей. Он также анонсировал контакты с российской и украинской сторонами, а 9 февраля заявил, что поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону. Кремль не подтвердил и не опроверг это утверждение, но Песков заявил, что с приходом команды Трампа в Белый дом между Россией и США возникает «много разных коммуникаций». В Вашингтоне также отмечали, что ведутся «деликатные разговоры».

Киев выступает против прямых переговоров Запада с Россией без участия Украины. Страна пойдет на переговоры с Россией, если США дадут ей гарантии безопасности, говорил украинский президент Владимир Зеленский.

Российская сторона выражает готовность к обсуждению гарантий безопасности для Украины. Путин отмечал, что получить гарантии должна и Россия: «Достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны». При этом Москва выступает против присоединения Украины к НАТО. Зеленский требовал в обмен вернуть Украине ядерное оружие. Кремль счел этот призыв «граничащим с безумием».