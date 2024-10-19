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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский выступил против прямых переговоров Запада с Россией без Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам президента Украины, партнеры призывают Киев пойти на мирное урегулирование с Москвой. Зеленский также призвал ряд стран к ужесточению санкций против России, чтобы приблизить завершение конфликта
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Прямые мирные переговоры с Россией без участия Украины невозможны, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ, передает «РБК Украина».

«У разных партнеров время от времени по разным причинам возникают желания касательно прямых переговоров с Россией. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», — заявил Зеленский.

Украина готова включить в план по мирному урегулированию предложения, поступившие от Китая, Бразилии и африканских стран, отметил президент страны.

По его мнению, КНР, Индия, США и Саудовская Аравия могут содействовать скорейшему завершению конфликта Киева и Москвы. Странами следует прибегнуть к более жестким санкциям и другим методам давления на Россию, добавил Зеленский.

В Кремле назвали эфемерным «план победы» Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

16 октября Зеленский представил свой «план победы» в Верховной раде. В нем пять основных пунктов: в частности, вступление Украины в НАТО, продолжение операций ВСУ на российских территориях и размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».

Также план содержит секретные приложения, в которых, как пояснил потом советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, указаны в том числе удары по территории России. Эти приложения Киев передал партнерам и обнародовать не будет. Позднее в Брюсселе Зеленский представил мирный план европейским лидерам.

В чем суть «плана победы» Зеленского и как на него отреагировали в мире
Политика
Владимир Зеленский (в центре)

В Кремле сочли предложения Зеленского «замаскированным планом» Вашингтона по продолжению боевых действий. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что единственный реальный мирный план для Украины — осознание Киевом бесперспективности проводимой им политики. Представитель МИД Мария Захарова назвала инициативы «набором бессвязных лозунгов».

Президент Владимир Путин в июле называл условия для прекращения огня и начала мирных переговоров, в числе которых был отказ Украины от вступления в НАТО. 

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Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Владимир Зеленский Россия мирные переговоры
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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