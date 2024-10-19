Зеленский выступил против прямых переговоров Запада с Россией без Украины

По словам президента Украины, партнеры призывают Киев пойти на мирное урегулирование с Москвой. Зеленский также призвал ряд стран к ужесточению санкций против России, чтобы приблизить завершение конфликта

Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Прямые мирные переговоры с Россией без участия Украины невозможны, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ, передает «РБК Украина».

«У разных партнеров время от времени по разным причинам возникают желания касательно прямых переговоров с Россией. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», — заявил Зеленский.

Украина готова включить в план по мирному урегулированию предложения, поступившие от Китая, Бразилии и африканских стран, отметил президент страны.

По его мнению, КНР, Индия, США и Саудовская Аравия могут содействовать скорейшему завершению конфликта Киева и Москвы. Странами следует прибегнуть к более жестким санкциям и другим методам давления на Россию, добавил Зеленский.

16 октября Зеленский представил свой «план победы» в Верховной раде. В нем пять основных пунктов: в частности, вступление Украины в НАТО, продолжение операций ВСУ на российских территориях и размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».

Также план содержит секретные приложения, в которых, как пояснил потом советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, указаны в том числе удары по территории России. Эти приложения Киев передал партнерам и обнародовать не будет. Позднее в Брюсселе Зеленский представил мирный план европейским лидерам.

В Кремле сочли предложения Зеленского «замаскированным планом» Вашингтона по продолжению боевых действий. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что единственный реальный мирный план для Украины — осознание Киевом бесперспективности проводимой им политики. Представитель МИД Мария Захарова назвала инициативы «набором бессвязных лозунгов».

Президент Владимир Путин в июле называл условия для прекращения огня и начала мирных переговоров, в числе которых был отказ Украины от вступления в НАТО.