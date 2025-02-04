Зеленский потребовал дать Украине ядерное оружие или членство в НАТО

Если Украину не примут в НАТО в ближайшем будущем, то Киеву потребуется ядерное оружие для обеспечения безопасности, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Видео опубликовано на странице Моргана в X.

«Если эти процессы (вступление в НАТО. — РБК) продлятся годы, десятилетия, не из-за нас, а из-за партнеров, тогда у нас есть абсолютно справедливый вопрос: что будет нас защищать <...> на протяжении этого времени, какие пакеты помощи, какие вооружения? Нам дадут ядерное оружие? Тогда позвольте им дать нам ядерное оружие. Дадут ли нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию, в чем я сомневаюсь? Но это поможет», — сказал Зеленский.

Подтверждение безъядерного статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО являются одними из условий России для мирного урегулирования конфликта, которые называл президент Владимир Путин в июне прошлого года.

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