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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил о сохранении готовности к переговорам по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У России сохраняется готовность к переговорам. Неоднократно мы говорили на самых разных уровнях, прежде всего на уровне главы государства», — ответил Песков на вопрос о том, может ли Москва пойти на компромиссы на фоне наступления российских войск в зоне боевых действий.

Он добавил, что урегулирование конфликта возможно исключительно путем переговоров, но «ничего конкретного на этот счет нет».

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Ранее в МИД России заявили, что Москва готова проводить мирные переговоры с Киевом на основе стамбульских соглашений 2022 года. К тому же, добавили в министерстве, сначала следует разрешить вопрос с легитимностью украинского президента Владимира Зеленского и с его указом о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, который вступил в силу на Украине осенью 2022 года. Путин в январе 2025 года заявил, что, хотя Москва считает Зеленского нелегитимным лидером, Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание.

В феврале Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным, если других вариантов в рамках урегулирования не будет. Президент Украины добавил, что в этом случае он «не будет добрым» по отношению к российскому президенту, поскольку считает его своим врагом и уверен, что Путин относится к нему так же.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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