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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Зеленский: гарантии безопасности от Трампа — условие для переговоров с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Только гарантии со стороны Вашингтона могут стать надежным условием, при котором Киев вступит в переговоры с Москвой, заявил Зеленский. Россия согласна на гарантии, если будет обеспечена и ее безопасность, говорил Путин
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Украина пойдет на переговоры с Россией, если США дадут ей гарантии безопасности, заявил Bloomberg украинский президент Владимир Зеленский.

«Единственный вопрос в том, какие гарантии безопасности, и честно говоря, я хочу иметь понимание до переговоров», — сказал он и объяснил, что, по его мнению, без долгосрочных западных обязательств Россия воспользуется прекращением огня как возможностью перевооружиться для нового наступления.

Как считает Зеленский, урегулирование невозможно без участия США, даже если так думают «некоторые европейские друзья». «Нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», — заверил он. Президент Украины назвал президента США Дональда Трампа наиболее влиятельным в этом вопросе наряду с китайским председателем Си Цзиньпинем. «Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать. Его экономика, Путина, очень сильно зависит от Китая», — добавил украинский лидер.

Киев не хочет, чтобы судьба Украины решалась без него, продолжил Зеленский. Он выразил уверенность, что США этого не допустят, но отметил: «Хотя не уверен, что раньше этого не случалось. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах».

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«Наши партнеры должны будут скрупулезно прописать, какими военными средствами они будут помогать защищать Украину в случае повторного нападения», — пояснял постпред Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник.

Российская сторона выражает готовность к обсуждению гарантий безопасности для Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что получить гарантии должна и Россия: «Достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны». «Мы готовы к переговорам, но никаких предложений о прекращении огня мы не будем рассматривать», — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Трамп пока не озвучивал свою позицию относительно гарантий безопасности, но подтверждал готовность Киева к сделке и требовал от Москвы тоже на нее согласиться. Президент США пригрозил введением новых санкций и пошлин против российского экспорта, если Москва не пойдет на урегулирование конфликта. «Успокойтесь сейчас и остановите эту нелепую войну! Дальше будет только хуже», — заявил он.

«Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства», — прокомментировал Кремль его слова.

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