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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что у США запланированы контакты с Россией и Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Трампа, у администрации США были «напряженные выходные», так как они имеют дело с Украиной и Россией, с которыми запланированы переговоры. В Кремле говорили, что не получали инициатив по урегулированию от команды Трампа

У США запланированы контакты с Россией и Украиной, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал он, добавив, что «эти дискуссии проходят довольно успешно».

Трамп не раз заявлял, что готов к контактам с российским президентом Владимиром Путиным, в том числе и к встрече с ним. То же самое заявлял и Путин. Однако пока о конкретных договоренностях насчет встречи или телефонного звонка двух глав государств не сообщалось.

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Политика
Дональд Трамп

Американский президент также утверждал, что Вашингтон ведет «серьезные обсуждения» с Москвой о завершении конфликта. В Кремле сообщали, что не получали от команды Трампа предложений по урегулированию. Путин выражал готовность встретиться, «опираясь на реалии сегодняшнего дня», и «поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России».

Украинский президент Владимир Зеленский и Трамп встречались в Париже 7 декабря, вместе с ними был французский президент Эмманюэль Макрон. По словам Зеленского, на этой встрече поднимался вопрос размещения на Украине европейских войск как части гарантий безопасности.

Зеленский говорил, что Киев рассчитывает получить гарантии безопасности и завершить конфликт в 2025 году. В Кремле утверждали, что «пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет».

Хотя Россия считает Зеленского нелегитимным президентом, она готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание, говорил Путин.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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