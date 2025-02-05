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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал призыв Зеленского о ядерном оружии «граничащим с безумием»

Сюжет
Военная операция на Украине
Призыв Зеленского дать Украине ядерное оружие «граничит с безумием», считает Песков. Украинский лидер допускал подобный сценарий как альтернативу членству в НАТО. Путин предупреждал об ответе «всеми имеющимися средствами»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Призыв президента Украины Владимира Зеленского дать его стране ядерное оружие, чтобы остановить Россию, «граничит с безумием», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», — сказал он (цитата по ТАСС).

Песков также выразил надежду на «трезвое понимание абсурдности и потенциальной опасности» обсуждения этой темы в ЕС, несмотря на то, что, по его словам, квалификация нынешнего поколения европейских политиков «оставляет желать лучшего».

Зеленский потребовал дать Украине ядерное оружие или членство в НАТО
Политика
Фото:Stacey Hines / U. S. Navy / Getty Images
Накануне Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что в случае если Украину не примут в НАТО в ближайшем будущем, то ей потребуется ядерное оружие для обеспечения безопасности. Он также считает, что при отказе в членстве в альянсе Россия должна вернуть утраченные Киевом территории, так как называла целью военной операции его стремление в этот блок.

После распада СССР Украина стала третьей в мире ядерной державой после США и России. На ее территории оставались более 170 межконтинентальных баллистических и свыше 2,5 тыс. тактических ракет. В рамках усилий по нераспространению ядерного оружия Киев в 1994 году согласился передать его Москве в обмен на гарантии безопасности со стороны России, Великобритании и США. Это соглашение получило название «Будапештский меморандум». Документ подписали президенты России, США и Украины Борис Ельцин, Билл Клинтон и Леонид Кучма, а также премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. В 1996 году завершился вывоз ядерного оружия с Украины, и она официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции на Украине ее стремление в НАТО. Москва также осуждает западную военную помощь Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В качестве условий для прекращения огня и начала переговоров Путин предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма частью России, безъядерный и внеблоковый статус Украины и снятие международных санкций. Зеленский посчитал эту инициативу ультиматумом. Путин также предупредил об ответе «всеми имеющимися средствами» на появление ядерного оружия у Украины.

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Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Дмитрий Песков Владимир Зеленский Военная операция на Украине ядерное оружие
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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