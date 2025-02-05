Кремль назвал призыв Зеленского о ядерном оружии «граничащим с безумием»

Призыв Зеленского дать Украине ядерное оружие «граничит с безумием», считает Песков. Украинский лидер допускал подобный сценарий как альтернативу членству в НАТО. Путин предупреждал об ответе «всеми имеющимися средствами»

Владимир Зеленский (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Призыв президента Украины Владимира Зеленского дать его стране ядерное оружие, чтобы остановить Россию, «граничит с безумием», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», — сказал он (цитата по ТАСС).

Песков также выразил надежду на «трезвое понимание абсурдности и потенциальной опасности» обсуждения этой темы в ЕС, несмотря на то, что, по его словам, квалификация нынешнего поколения европейских политиков «оставляет желать лучшего».

После распада СССР Украина стала третьей в мире ядерной державой после США и России. На ее территории оставались более 170 межконтинентальных баллистических и свыше 2,5 тыс. тактических ракет. В рамках усилий по нераспространению ядерного оружия Киев в 1994 году согласился передать его Москве в обмен на гарантии безопасности со стороны России, Великобритании и США. Это соглашение получило название «Будапештский меморандум». Документ подписали президенты России, США и Украины Борис Ельцин, Билл Клинтон и Леонид Кучма, а также премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. В 1996 году завершился вывоз ядерного оружия с Украины, и она официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Накануне Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил , что в случае если Украину не примут в НАТО в ближайшем будущем, то ей потребуется ядерное оружие для обеспечения безопасности. Он также считает, что при отказе в членстве в альянсе Россия должна вернуть утраченные Киевом территории, так как называла целью военной операции его стремление в этот блок.

Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции на Украине ее стремление в НАТО. Москва также осуждает западную военную помощь Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В качестве условий для прекращения огня и начала переговоров Путин предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма частью России, безъядерный и внеблоковый статус Украины и снятие международных санкций. Зеленский посчитал эту инициативу ультиматумом. Путин также предупредил об ответе «всеми имеющимися средствами» на появление ядерного оружия у Украины.