Путин: Россия не заинтересована в войне с Польшей, Латвией или другой страной

Путин заявил, что у России нет интереса в войне с Польшей или Латвией

Россия не заинтересована в войне с Польшей, Латвией или другой страной, отправку войск Москва может рассмотреть в случае нападения, заявил Путин. Он подчеркнул, что ввязывание в «глобальную войну» не отвечает здравому смыслу

Россия не заинтересована в войне с Польшей, Латвией или какой-то другой страной, заявил российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Отвечая на вопрос, может ли он представить сценарий, при котором «отправляет войска в Польшу», Путин сказал, что это может произойти только в случае, если Польша нападет на Россию.

«Почему? Потому что мы не заинтересованы в Польше, Латвии или где-либо еще. Зачем нам это делать? У нас просто нет никакого интереса. Это просто распространение угроз. <...> Об этом абсолютно не может быть и речи. Вам просто не нужно быть каким-либо аналитиком. Ввязываться в какую-то глобальную войну противоречит здравому смыслу, а глобальная война поставит все человечество на грань уничтожения», — отметил Путин.

По мнению российского президента, цель тех, кто пытается «разжечь российскую угрозу» среди собственного населения, — «вымогательство дополнительных денег у налогоплательщиков США и европейских налогоплательщиков в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий». Их конечная цель состоит в том, чтобы «максимально ослабить» Россию, добавил Путин.

После начала военной операции на Украине на Западе регулярно звучат заявления об угрозе войны России с НАТО. В частности, страны Прибалтики в январе решили построить «линию обороны» на границе. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допускал конфликт с Россией в будущем.

Путин говорил, что у Москвы «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь», — считает президент.

По мнению Путина, на Западе хотели бы развала России, чтобы затем подчинить себе образовавшиеся новые государства, а также получить их ресурсы.