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Политика ,  
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Датский министр обороны назвал сроки возможного конфликта России и НАТО

Министр обороны Дании: конфликт России и НАТО возможен в течение трех—пяти лет
По мнению министра, конфликт может произойти в течение трех—пяти лет, такие же сроки ранее приводила премьер-министр Эстонии. Путин говорил, что подобными заявлениями страны Запада пытаются запугать свое население
Троэльс Лунд Поульсен
Троэльс Лунд Поульсен (Фото: Tom Little / Reuters)

Конфликт России и НАТО может произойти в течение трех—пяти лет, предположил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает Reuters.

«Нельзя исключать, что в течение трех—пяти лет Россия проверит пятую статью и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые знания, которые сейчас выходят на первый план», — сказал он.

Речь о пятой статье Североатлантического договора, в которой говорится, что нападение на одну или несколько стран-членов «в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом».

Поульсен также отметил, что Россия нарастила потенциал военного производства и потому Дании следует увеличить инвестиции в этой отрасли. Министр добавил, что угрозы самой стране не видит, но альянс может столкнуться с гибридными атаками. «Есть основания для искреннего беспокойства», — заключил Поульсен.

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Аналогичные сроки конфликта Москвы и НАТО ранее называла премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Со ссылкой на данные разведки она говорила, что Россия рассматривает балтийские страны как «наиболее уязвимую часть» блока и может предпринять враждебные действия в их отношении. Министр обороны Германии Борис Писториус призывал приготовиться к столкновению альянса и Москвы в течение пяти—восьми лет.

Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал разговоры о возможном глобальном конфликте «мнимой» угрозой, которой в альянсе стараются «запугать свое население». Он также назвал условие, при котором Москва вторгнется в какую-либо из соседних стран НАТО, например Польшу или Латвию.

«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», — сказал глава государства.

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Он также отметил, что втягиваться в глобальную войну «противоречит здравому смыслу», поскольку она «поставит на грань уничтожения все человечество».

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