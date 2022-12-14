Reuters сообщил о продаже российской нефти Индии ниже себестоимости

Индийский рынок «переполнен российской нефтью», хлынувшей в страну на фоне ограничений со стороны Запада, пишет Reuters. Из-за конкуренции поставщики вынуждены максимально снижать цены

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Российский сорт нефти Urals после введения ценового потолка продается в Азии с большими скидками, в некоторых случаях, с учетом местных сборов, цена Urals опускается ниже себестоимости, пишет Reuters со ссылкой на источники в нефтяной индустрии.

После введения Европой и странами G7 ценового потолка в размере $60 за баррель для российской нефти Москва начала искать покупателей для сырья на азиатских рынках. Индия же после февраля 2022 года уже стала крупным рынком для сбыта экспортируемой морским путем Urals. По словам трейдеров, действия западных стран вынудили российских производителей вступить в жесткую конкуренцию друг с другом и с поставщиками из Азии, Европы и с Ближнего Востока. В этих условиях они были вынуждены снизить цены. Стоимость фрахта тем временем выросла до $11–19 за баррель по сравнению менее чем с $3 за баррель до февраля. Это примерно в два раза выше стоимости фрахта в середине года.

По данным Reuters, скидка на российскую Urals в этом месяце в Индии достигла $12–15 по сравнению с заключавшимися ранее сделками. С учетом этого в некоторых случаях нефть продавалась дешевле общей себестоимости — включая страхование и транспортировку. С учетом фрахта скидка может достигать более чем $30 за баррель.

В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию — 946 тыс. барр. в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию, указывали ранее аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa. «Рынок переполнен нефтью Urals. Ее много. Многие трейдеры предлагают нефть Urals с поставкой как в декабре, так и в январе», — сказал источник Reuters на индийском нефтеперерабатывающем заводе.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в ноябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов до максимума с апреля, до 8,1 млн барр. в сутки. Поставки в Индию также достигли нового максимума — 1,3 млн барр. в сутки. Однако доходы России от экспорта, по подсчетам агентства, снизились на $0,7 млрд и в ноябре составили $15,8 млрд. Причинами снижения МЭА называет снижение цен и увеличение дисконта на российскую нефть. Цена на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе упала в начале декабря на $30, до $43 за баррель, говорится в отчете.

Заместитель генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго Денис Дерюшкин в сентябре сообщал, что еще пару месяцев назад скидка на российскую нефть составляла почти $40 на баррель, что было вызвано подорожавшим фрахтом судов с российским сырьем, отсутствием страхования сделок и желания со стороны банков предоставлять аккредитивы. «Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не $40, а $20 [на баррель]. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать», — говорил Дерюшкин.

Вашингтон ранее сообщал, что не будет против, если Индия продолжит покупать российскую нефть без учета потолка цен и если при этом страна не воспользуется услугами западных компаний. Глава Минфина США Джанет Йеллен пояснила, что после того, как ЕС прекратит импорт российской нефти, России «будет очень трудно» продолжать поставлять столько нефти, сколько она поставляла раньше. На этом фоне страна будет «усиленно искать покупателей», в то время как «многие покупатели полагаются на западные услуги».