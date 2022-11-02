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Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Vortexa: Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Аналитики Vortexa подсчитали, что в октябре Россия поставляла в Индию 946 тыс. барр. нефти в день, или 22% от всего импорта сырой нефти. Таким образом Москва обогнала в поставках Эр-Рияд и Багдад
Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press
Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press

Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров по этому показателю — Саудовскую Аравию и Ирак, сообщили аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa.

«В октябре Россия поставляла в Индию 946 тыс. барр. нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию. При этом на долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок, а на долю Саудовской Аравии — 16%», — цитирует издание Economic Times данные компании.

Как подсчитали аналитики, общий объем импорта сырой нефти Индией вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт из России — на 8%. При этом, хотя крупнейшим покупателем российской нефти с доставкой по морю является Китай, импортирующий более 1 млн барр. в день, Индия впервые ввезла больше (на 34%) нефти из России морским путем, чем Европейский союз, отмечает издание.

В тоже время аналитики Vortexa допускают возможность сокращения импорта нефти из России в Индию уже к декабрю из-за ограничений на доставку, которые могут возникнуть из-за предложенного Западом «потолка цен» на российское сырье.

«Остается большая неопределенность в отношении того, смогут ли поставки российской нефти поддерживаться на этом уровне после запрета ЕС 5 декабря, при этом наличие танкеров ледового класса для перевозки нефти из российских балтийских портов является одним из самых больших ограничений», — указала аналитик Vortexa Серена Хуанг.

ЕС в начале октября утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). Аналогичный механизм условились ввести страны G7, куда входят и США.

Изначально обсуждалось введение потолка цен на российскую нефть в диапазоне $40–60 за баррель, однако позднее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить ограничение $60. Предполагается, что окончательное решение по «потолку цен» примут к 5 декабря.

Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, где власти будут принимать политические решения, которые противоречат условиям контрактов на поставку нефти или газа.

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После начала спецоперации на Украине и введения Западом антироссийских санкций Индия кратно увеличила закупки российской нефти и других видов сырья. По подсчетам The New York Times, общий объем импорта из России в Индию с конца февраля вырос на 430% (текущий общий объем торговли, считая экспорт и импорт, $3,3 млрд, плюс 310%).

Индийская газета Business Standard ранее писала, что в мае российская сырая нефть для Индии была дешевле на $16 за барр. по сравнению со средней ценой корзины импортной нефти в размере $110. В июне скидка снизилась до $14 за барр., а по состоянию на август составила $6 от средней цены импортной нефти, указывает издание.

Также издание сообщило, что Россия предложила Индии поставлять нефть по ценам ниже потолка, который намерены установить страны G7, если страна откажется поддержать эту инициативу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергал эту информацию.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Россия Индия нефть санкции
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