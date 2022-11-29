Reuters сообщил о закупке Индией 40% морского экспорта Urals в ноябре

Прежде основным покупателем Urals по морю была Европа, однако в ноябре на Индию пришлась доля в 40%, европейские страны закупили лишь 15% объемов, пишет агентство. В Средиземноморье больше остальных закупила Турция

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Индия в ноябре закупила около 40% всех экспортных объемов российской нефти Urals, перевозимых по морю, опередив остальные страны, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты на основе информации от трейдеров и поставщика данных для финрынка Refinitiv.

Прежде в морских закупках Urals лидировали европейские страны, на них в ноябре пришлось менее четверти от общего объема. Почти вся доставленная в Европу нефть Urals была перевезена на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), акциями которых владеют российские нефтяные компании, следует из расчетов агентства.

В Средиземноморье основным покупателем Urals стала Турция (15%), несколько партий нефти предназначены для Египта, аналитики предположили, что в Порт-Саиде топливо перегрузят в более крупные танкеры для доставки в Азию. На Китай в ноябре пришлось менее 5% морского экспорта Urals. Всего из российских портов в ноябре было отгружено 7,5 млн т нефти Urals.

При этом в расчетах не учтен транзит нефти из Казахстана, который продается на рынках под маркой KEBCO.

Трейдеры ожидают, что в следующем месяце объем поставок нефти Urals в Европу сократится еще больше, поскольку эмбарго предполагает запрет на поставки топлива даже российскими компаниями на оставшиеся у них активы о переработке нефти в Евросоюзе. Кроме того, указало Reuters, идущая дискуссия по потолку цен на нефть российского производства усиливает неопределенность и осложняет торговлю.

5 декабря вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие морской экспорт нефти российского производства. Вместе с этим страны ЕС и Великобритания запретят страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже установленного ограничения. Потолок цен на нефть пока не согласован.

Индийские покупатели нефти опасаются заключать соглашения о поставках после 5 декабря из-за потолка цен, говорили Reiuters источники. «Существует слишком много неопределенностей, связанных с механизмом ограничения. Мы не знаем, каким может быть механизм оплаты и каким может быть предельный уровень [цен]», — рассказал собеседник агентства на одном из государственных нефтеперерабатывающих заводов. Вашингтон однако предупреждал, что не будет против, если Индия продолжит покупать российскую нефть вне ограничения цен, если при этом республика не воспользуется услугами компаний с Запада.

В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию — 946 тыс. барр. нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию, указывали аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa.

Власти России обещали не поставлять нефть в те страны, которые одобрят потолок цен, считая обсуждение ограничения экспортных цен вмешательством в рыночные инструменты и односторонним нарушением контрактов.