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В Банке Англии заявили о риске роста инфляции из-за потолка цен на нефть Экономика, 12:09
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В Банке Англии заявили о риске роста инфляции из-за потолка цен на нефть

Банк Англии: потолок цен на энергоносители может вызвать рост инфляции в других секторах
Установление предельных цен на энергоносители способно подстегнуть другие виды инфляции, считает представитель Банка Англии. В прошлом году инфляция в Соединенном Королевстве обновила рекорд больше чем за 40 лет
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images

Ограничения цен на энергоносители может спровоцировать рост инфляции в других секторах экономики, считает член комитета по денежной политике Банка Англии Кэтрин Манн. Об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, установление предельных цен на нефть и газ позволит «переориентировать расходы на остальную часть потребительской корзины», и это может привести к более высокой инфляции, чем если бы она была вызвана ростом цен на другие товары.

«Что будет, когда ограничения снимут? Придет ли инфляция в норму? Какими станут цены на энергоносители? Мы не знаем», — сказала Манн.

Банк Англии с декабря 2021 года повышал процентные ставки девять раз подряд в попытке справиться с инфляцией, которая в октябре 2022 года достигла 11,1% — максимума за 41 год. Последнее повышение на 50 базисных пунктов — до 3,5% годовых — произошло 15 декабря. Регулятор ожидает, что в наступившем году инфляция резко снизится, однако британские политики расходятся во мнениях относительно того, как сильно в дальнейшем должны повышаться процентные ставки, пишет Bloomberg.

В начале декабря страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония), Евросоюз и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне $60 за баррель. Мера была введена из-за начатой Россией военной операции на Украине, она была нацелена на снижение доходов Москвы и ее способности финансировать военные действия, говорилось в заявлении «Семерки».

О том, что введение потолка цен на нефть повлечет инфляцию, предупреждал вице-премьер России Александр Новак. «Мы не приемлем любые вмешательства в энергетические рынки, вообще в целом в рыночные инструменты. Потому что на самом деле это приведет только к рискам, к дефициту ресурсов на энергорынке, к росту цен», — говорил он в декабре. В декабре российские власти утвердили запрет на продажу нефти иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания Инфляция потолок цен на нефть Банк Англии
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