США не исключили применения санкций в ответ на арест граждан за рубежом
Администрация президента США Джо Байдена в последнее время расширила имеющиеся у нее инструменты, направленные на препятствование арестам американских граждан за рубежом. Угрозы введения Вашингтоном санкций в отношении причастных к подобным задержаниям, стали одним из таких инструментов, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Недавно <...> администрация Байдена расширила инструментарий, который правительство США может использовать для того, чтобы <...> решать эту проблему [арестов граждан США за рубежом] в том числе за счет возможности создавать серьезные издержки и последствия, такие как санкции и визовые ограничения, для правительств и негосударственных действующих лиц, которые причастны к взятию заложников и несправедливым задержаниям», — заявила она.
Ей был также задан вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон возможность активизировать аресты россиян, в том числе находящихся под американскими санкциями, чтобы «иметь больше рычагов воздействия при переговорах» об освобождении находящихся под стражей в России американцев. «Мне нечего дополнительно сообщить, добавить и не о чем заранее сообщить относительно вашего вопроса», — сказала в ответ представитель Белого дома.
Накануне 8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер на задержанного в США россиянина Виктора Бута. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова пояснила «Интерфаксу», что Бута и Грайнер помиловали и они не будут отбывать остаток наказания.
США и Россия вели переговоры по обмену Бута на Грайнер несколько месяцев. МИД отмечал, что Соединенные Штаты долгое время не хотели включать Бута в сделку. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ноябре заявила, что от «серьезных переговоров» насчет обмена отказывается Москва. В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал к «тишине» вокруг переговоров по обмену.
Кроме Грайнер Вашингтон ранее хотел включить в сделку по обмену осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. После последнего обмена Уилан заявил, что администрация президента США предприняла недостаточно усилий, чтобы освободить его. «Я очень разочарован тем, что для моего освобождения не было сделано больше — тем более приближается четырехлетняя годовщина моего ареста. Меня арестовали за преступление, которого никогда не было <...> Я не понимаю, почему я все еще нахожусь здесь», — сказал Уилан.
Россиянина Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Соединенных Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.
Грайнер — двукратная победительница Олимпийских игр (2016, 2020) и чемпионатов мира (2014, 2018) по баскетболу, с 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале этого года ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Сама баскетболистка утверждала, что каннабис ей прописал врач. В июле она признала свою вину, однако отметила, что у нее не было умысла совершать преступление. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.