США не исключили применения санкций в ответ на арест граждан за рубежом

Карин Жан-Пьер рассказала, что США недавно расширили инструментарий для борьбы с арестом американских граждан за рубежом. В числе таких инструментов — санкции и визовые ограничения для причастных к задержаниям

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Администрация президента США Джо Байдена в последнее время расширила имеющиеся у нее инструменты, направленные на препятствование арестам американских граждан за рубежом. Угрозы введения Вашингтоном санкций в отношении причастных к подобным задержаниям, стали одним из таких инструментов, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Недавно <...> администрация Байдена расширила инструментарий, который правительство США может использовать для того, чтобы <...> решать эту проблему [арестов граждан США за рубежом] в том числе за счет возможности создавать серьезные издержки и последствия, такие как санкции и визовые ограничения, для правительств и негосударственных действующих лиц, которые причастны к взятию заложников и несправедливым задержаниям», — заявила она.

Ей был также задан вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон возможность активизировать аресты россиян, в том числе находящихся под американскими санкциями, чтобы «иметь больше рычагов воздействия при переговорах» об освобождении находящихся под стражей в России американцев. «Мне нечего дополнительно сообщить, добавить и не о чем заранее сообщить относительно вашего вопроса», — сказала в ответ представитель Белого дома.

Накануне 8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер на задержанного в США россиянина Виктора Бута. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова пояснила «Интерфаксу», что Бута и Грайнер помиловали и они не будут отбывать остаток наказания.

США и Россия вели переговоры по обмену Бута на Грайнер несколько месяцев. МИД отмечал, что Соединенные Штаты долгое время не хотели включать Бута в сделку. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ноябре заявила, что от «серьезных переговоров» насчет обмена отказывается Москва. В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал к «тишине» вокруг переговоров по обмену.

Кроме Грайнер Вашингтон ранее хотел включить в сделку по обмену осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. После последнего обмена Уилан заявил, что администрация президента США предприняла недостаточно усилий, чтобы освободить его. «Я очень разочарован тем, что для моего освобождения не было сделано больше — тем более приближается четырехлетняя годовщина моего ареста. Меня арестовали за преступление, которого никогда не было <...> Я не понимаю, почему я все еще нахожусь здесь», — сказал Уилан.