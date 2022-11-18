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Рябков заявил о расчете на положительный итог переговоров об обмене Бута

Рябков: МИД рассчитывает на положительный исход переговоров об обмене Виктора Бута
Виктор Бут
Виктор Бут (Фото: Chumsak Kanoknan / Getty Images)

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в США, есть в потенциальном списке на обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном, заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС. По его словам, ведомство надеется на положительный исход этих переговоров.

«Мы работаем профессионально по специальному каналу, для этого предназначенному. Пока к общему знаменателю не пришли. Но неоспоримо то, что Виктор Бут среди тех, кто обсуждается, и на положительный результат мы, безусловно, рассчитываем», — сказал Рябков.

На вопрос агентства, сохраняется ли возможность обмена Бута на одного из граждан США, представитель российского МИДа ответил: «Я хочу надеяться, что перспектива не просто сохраняется, а что она укрепляется, и настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договоренность».

Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США, бизнесмена обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в стране признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Свою вину он не признал.

В июле Вашингтон предложил Москве обменять Бута на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и отбывающего 16-летний срок за шпионаж Пола Уилана. После этого МИД России сообщил, что переговоры ведутся, но результатов пока нет.

В середине сентября CNN и Associated Press со ссылкой на источники сообщили, что бывший министр энергетики США и экс-губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон посетил Москву. Издания утверждают, что он участвует в переговорах по обмену Уилана и Грайнер. Позже представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам встречи в Женеве в июне 2021 года создали специальный канал, по которому российские и американские власти обсуждают обмен заключенными.

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В октябре «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что контакты между странами по обмену продолжаются, но «не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб». Байден говорил, что хотел бы обсудить с Путиным обмен заключенными на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии 15–16 ноября. Однако Путин на мероприятие не приехал.

Теги
США Сергей Рябков Виктор Бут обмен заключенными
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