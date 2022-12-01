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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Песков призвал к тишине вокруг переговоров об обмене заключенными

Песков об обмене заключенными между РФ и США: такие дела могут обсуждаться только в тишине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Москва призывает не обсуждать в публичном пространстве вопрос обмена заключенными с США, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему. Подобные дела могут обсуждаться только в тишине», — отметил Песков.

27 июля CNN сообщил, что администрация американского президента предложила обменять осужденного в США россиянина Виктора Бута на американца Пола Уилана, который отбывает в России 16-летний срок, и баскетболистку Бриттни Грайнер. По словам директора департамента Северной Америки российского МИДа Александра Дарчиева, имена Бута, Грайнер и Уилана упоминались в двусторонних контактах между Москвой и Вашингтоном по обмену заключенными.

В октябре «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что контакты между странами по обмену продолжаются, но «не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб». Однако 19 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что российская сторона в течение последних месяцев не вела серьезных переговоров по этому вопросу.

Пол Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы: будучи кадровым разведчиком, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года суд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам строгого режима. Осужденный отбывает срок в мордовской колонии. Представители США не могут с ним связаться с середины ноября.

Бриттни Грайнер — американская баскетболистка и двукратная олимпийская чемпионка, которую задержали в феврале в московском аэропорту Шереметьево. В ее ручной клади нашли картриджи к вейпам, в которых было гашишное масло. В августе Химкинский суд Москвы дал ей девять лет колонии и оштрафовал на 1 млн руб. по делу о контрабанде наркотиков.

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Российского предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде. Ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в стране признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Свою вину он не признал.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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