ФСБ показала видео обмена Бута на Грайнер

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Федеральная служба безопасности показала кадры во время организованного США и Россией в аэропорту Абу-Даби обмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

8 декабря Москва и Вашингтон обменялись заключенными, сообщал российский МИД. В Россию возвращается Виктор Бут, в США — американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Обмен состоялась в аэропорту Абу-Даби. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила «Интерфаксу», что Бута и Грайнер помиловали и они будет отбывать остаток наказания. Россиянин в ближайшее время приедет в Москву. Президент США Джо Байден рассказал, что поговорил с Грайнер и заявил, и что с ней все в порядке.

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