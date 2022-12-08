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Политика ,  
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ФСБ показала видео обмена Бута на Грайнер

ФСБ опубликовала видео обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер

ФСБ показала видео обмена Бута на Грайнер
Video

Федеральная служба безопасности показала кадры во время организованного США и Россией в аэропорту Абу-Даби обмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

8 декабря Москва и Вашингтон обменялись заключенными, сообщал российский МИД. В Россию возвращается Виктор Бут, в США — американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Обмен состоялась в аэропорту Абу-Даби. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила «Интерфаксу», что Бута и Грайнер помиловали и они будет отбывать остаток наказания. Россиянин в ближайшее время приедет в Москву. Президент США Джо Байден рассказал, что поговорил с Грайнер и заявил, и что с ней все в порядке.

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Теги
ФСБ Виктор Бут Бриттни Грайнер
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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