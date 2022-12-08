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Бут, Пауэрс и Скрипаль. История обменов заключенными между Россией и США

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на сидевшего в американской тюрьме Виктора Бута. РБК собрал самые известные случаи обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном
Виктор Бут
Виктор Бут (Фото: wr1 / Zuma / Global Look Press)

Бут — Грайнер

8 декабря 2022 года. Баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную российским судом к девяти годам заключения за контрабанду наркотиков, обменяли на Виктора Бута, отбывавшего 25-летний срок в американской тюрьме за контрабанду оружия. Обмен прошел в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ).

Грайнер была задержана в столичном аэропорту Шереметьево в феврале 2022-го. В ее багаже были обнаружены картриджи к вейпам с гашишным маслом. Баскетболистка уверяла, что каннабис ей прописал врач в штате Аризона.

Бута обвиняли в продаже оружия колумбийской леворадикальной группировке. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и позже экстрадирован в Соединенные Штаты.

Ярошенко — Рид

27 апреля 2022 года. Осужденный в 2020 году на девять лет колонии за нападение на российских полицейских американский студент Трэвор Рид обменян на пилота Константина Ярошенко, отбывавшего 20-летний срок в США за контрабанду наркотиков. Обмен прошел в Турции.

Константин Ярошенко в 2010 году был арестован в Либерии по обвинению в перевозке крупной партии наркотиков, принадлежавшей колумбийским леворадикалам. Позже его экстрадировали в США.

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Уроженец Техаса Трэвор Рид изучал в Москве русский язык. Он был задержан полицией во время уличного конфликта и оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Сам Рид утверждал, что ничего не помнил из событий того вечера, поскольку находился в тяжелой степени алкогольного опьянения.

Скрипаль, Сутягин — Чапман и другие

9 июля 2010 года. Четверо российских граждан, трое из которых были осуждены за шпионаж в пользу западных разведслужб (в их числе Игорь Сутягин и Сергей Скрипаль), обменяны на десятерых человек, которые обвинялись Вашингтоном в нелегальной разведдеятельности в пользу России. В Москву прилетели, в частности, Анна Чапман, Хуан Лазаро, Михаил Семенко. Обмен состоялся в аэропорту Вены.

После возвращения в Москву с разведчиками встретился Владимир Путин, который тогда возглавлял правительство. Как позже рассказывал Путин, они вместе спели песню «С чего начинается Родина» и «поговорили о жизни».

Захаров — Данилофф

5 октября 1986 года. Сотрудник советского представительства при ООН Геннадий Захаров, задержанный ФБР по подозрению в шпионаже, обменян на главу корпункта журнала U.S. News and World Report в СССР Николаса Данилоффа, которого также обвинили в незаконной деятельности. Оба задержанных были одновременно отпущены и депортированы.

От Абеля до Бута: кого и как обменивала Москва. Фотогалерея
Фотогалерея 

Энгер, Черняев — Гинзбург, Винс и другие

27 апреля 1979 года. Сотрудники секретариата ООН, граждане СССР Валдик Энгер и Рудольф Черняев, приговоренные в США к 50 годам лишения свободы за шпионаж, обменяны на пятерых советских диссидентов — Александра Гинзбурга, Валентина Мороза, Георгия Винса, Марка Дымшица и Эдуарда Кузнецова (последние двое были приговорены к 15 годам за попытку угона самолета из Ленинграда в Израиль). После доставки диссидентов в Нью-Йорк спецрейсом этот же лайнер забрал обратно Энгера, Черняева и их жен.

Егоровы — Чишек

11 октября 1963 года. Задержанные в США по подозрению в шпионаже бывший работник секретариата ООН Иван Егоров и его супруга Александра обменяны на американского священника Вальтера Чишека. Последний был осужден за шпионаж еще в 1941 году, в 1955 году вышел из лагеря, но без права покидать Норильск. По одним данным, Соединенным Штатам также выдали студента Марвина Макинена, задержанного в 1961 году в Киеве по подозрению в шпионаже. Но другие источники утверждают, что Макинена отпустили за год до этого в рамках сделки Абель — Пауэрс.

Абель — Пауэрс

10 февраля 1962 года. Разведчик-нелегал Рудольф Абель (Вильям Фишер), арестованный в 1957 году и приговоренный американским судом к 35 годам лишения свободы за шпионаж, обменян на пилота Фрэнсиса Пауэрса. Самолет U2 Пауэрса был сбит 1 мая 1960 года во время разведывательного полета над Свердловском, летчика приговорили к 10 годам лишения свободы. Обмен состоялся на Глиникском мосту на границе ГДР и Западного Берлина (также известен как «мост шпионов», так как обмены агентов на нем происходили регулярно).

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спецслужбы Виктор Бут Анна Чапман Бриттни Грайнер Константин Ярошенко Сергей Скрипаль Рудольф Абель
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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