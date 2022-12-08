Уилан заявил, что разочарован действиями властей США по его освобождению

Россия и США обменяли россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер — обмен отбывающего наказание за шпионаж Уилана в соглашение не вошел. По его мнению, Вашингтон сделал недостаточно для его освобождения

Пол Уилан (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил CNN, что администрация президента США Джо Байдена предприняла недостаточно усилий, чтобы освободить его.

В четверг Москва и Вашингтон провели обмен заключенными: осужденная в России за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер отправилась в США, а отбывавший срок за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма в американской тюрьме Виктор Бут — в Россию. Добиться обмена Уилана не удалось, хотя в переговорах сторон по вопросу заключенных его имя упоминалось.

«Я очень разочарован тем, что для моего освобождения не было сделано больше — тем более приближается четырехлетняя годовщина моего ареста. Меня арестовали за преступление, которого никогда не было <...> Я не понимаю, почему я все еще нахожусь здесь», — сказал Уилан.

Американские представители «заверили» его, «что [переговоры] движутся в правильном направлении» и что он «довольно скоро» окажется на свободе, сказал осужденный телеканалу. На вопрос о том, был ли он удивлен тем, что его не включили в обмен, Уилан ответил утвердительно.

Адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков допустил, что его подзащитного могут обменять в течение одного-двух месяцев, передает NBC.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал CNN, что США стремились вернуть домой двоих человек — Уилана и Грайнер, но договориться на таких условиях не удалось. «Мы просто чувствовали, что [у нас был] выбор: либо вернуть домой одного американца, либо не получить ни одного. Было важно вернуть домой по крайней мере одного», — объяснил Кирби.

Источники NBC рассказали, что американская сторона не смогла предложить российской осужденного, на которого готова была бы обменять Уилана. Этот заключенный — особый случай, так как он отбывает наказание за шпионаж, пояснил собеседник телеканала в администрации.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы: будучи кадровым разведчиком, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан вину не признал. Летом 2020 года его приговорили к 16 годам строгого режима.

Россиянина Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, с 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Сама баскетболистка утверждала, что каннабис ей прописал врач. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.