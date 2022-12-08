Уилан заявил, что разочарован действиями властей США по его освобождению

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Экс-советник Трампа счел обмен Бута на Грайнер капитуляцией США Политика, 21:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:50
ФСБ показала видео обмена Бута на Грайнер Политика, 21:49
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 21:48
Глава Бердянска опроверг сообщения о взрывах в городе Общество, 21:47
Тренер немецких лыжников предложил урезать квоты из-за побед норвежцев Спорт, 21:43
В Думе предложили штрафовать СМИ за инструкции по созданию боеприпасов Политика, 21:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Уилан заявил, что разочарован действиями властей США по его освобождению Политика, 21:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:23
Медведева назвала «адищем» Гран-при во Франции по сравнению с Россией Спорт, 21:21
Безвизовый рай для сноубордистов: как выбрать зимний курорт в Корее РБК и НОТК, 21:18
Бут, Пауэрс и Скрипаль. История обменов заключенными между Россией и США Политика, 21:14
Виктор Бут прилетел в Россию Общество, 21:13
Власти обсудят отсрочку внедрения российского оборудования операторами Технологии и медиа, 21:09
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

Уилан заявил, что разочарован действиями властей США по его освобождению

Пол Уилан заявил, что разочарован усилиями администрации Байдена по его освобождению
Россия и США обменяли россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер — обмен отбывающего наказание за шпионаж Уилана в соглашение не вошел. По его мнению, Вашингтон сделал недостаточно для его освобождения
Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил CNN, что администрация президента США Джо Байдена предприняла недостаточно усилий, чтобы освободить его.

В четверг Москва и Вашингтон провели обмен заключенными: осужденная в России за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер отправилась в США, а отбывавший срок за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма в американской тюрьме Виктор Бут — в Россию. Добиться обмена Уилана не удалось, хотя в переговорах сторон по вопросу заключенных его имя упоминалось.

«Я очень разочарован тем, что для моего освобождения не было сделано больше — тем более приближается четырехлетняя годовщина моего ареста. Меня арестовали за преступление, которого никогда не было <...> Я не понимаю, почему я все еще нахожусь здесь», — сказал Уилан.

Американские представители «заверили» его, «что [переговоры] движутся в правильном направлении» и что он «довольно скоро» окажется на свободе, сказал осужденный телеканалу. На вопрос о том, был ли он удивлен тем, что его не включили в обмен, Уилан ответил утвердительно.

Адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков допустил, что его подзащитного могут обменять в течение одного-двух месяцев, передает NBC.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал CNN, что США стремились вернуть домой двоих человек — Уилана и Грайнер, но договориться на таких условиях не удалось. «Мы просто чувствовали, что [у нас был] выбор: либо вернуть домой одного американца, либо не получить ни одного. Было важно вернуть домой по крайней мере одного», — объяснил Кирби.

Читайте на РБК Pro
Кроссовки Dior, треники Gucci: как люксовые бренды очаровали зумеров
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов
Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году
В какие российские акции инвестировать в 2023 году: советы аналитиков

Источники NBC рассказали, что американская сторона не смогла предложить российской осужденного, на которого готова была бы обменять Уилана. Этот заключенный — особый случай, так как он отбывает наказание за шпионаж, пояснил собеседник телеканала в администрации.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы: будучи кадровым разведчиком, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан вину не признал. Летом 2020 года его приговорили к 16 годам строгого режима.

Россиянина Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, с 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Сама баскетболистка утверждала, что каннабис ей прописал врач. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Пол Уилан Джо Байден США обмен заключенными
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Байден пообещал продолжать работу по освобождению Пола Уилана
Политика
Мать Виктора Бута поблагодарила Путина и МИД за возвращение сына
Общество
Правозащитник сообщил, что Бут отправился в Москву после обмена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter