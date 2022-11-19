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В США заявили об отказе России от «серьезных переговоров» по заключенным

В Белом доме заявили об отказе России от «серьезных переговоров» по обмену заключенными

Российские власти в течение последних месяцев не вели серьезные переговоры по обмену пленными с США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Мы сделали предложение [по обмену заключенными], продолжаем поддерживать контакт в развитие этого предложения и выдвигать потенциальные альтернативные пути россиянам через все доступные каналы. <...> Действия российских властей противоречат тому, что они публично заявляли», — сообщила она, отвечая на вопрос о переговорах США и России по обмену осужденными.

По словам Жан-Пьер, Вашингтон не прекращает попытки добиться освобождения осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер и сделал Москве «существенное предложение». Она добавила, что адвокатам удалось встретиться с спортсменкой в мордовской колонии, куда ее отправил суд за контрабанду наркотиков.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков 17 ноября говорил, что Россия и США пока «не пришли к общему знаменателю» в вопросе обмена заключенными, но контакты продолжаются по созданному для этого специальному каналу. В октябре «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что контакты между странами по обмену продолжаются, но «не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб».

В августе российский МИД подтвердил, что США и Россия обсуждают обмен нескольких заключенных, в том числе россиянина Виктора Бута и американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Пол Уилан — американец, который отбывает в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже. Следствие считает его кадровым разведчиком, который до задержания в 2018 году собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан вину не признает.

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Грайнер — американская баскетболистка, которая выступала за екатеринбургский клуб «УГМК». В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. По словам спортсменки, каннабис ей прописал врач. Суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, поданную Грайнер апелляцию отклонили и отправили в колонию.

Российского бизнесмена Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США, его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в стране признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Свою вину он не признал.

Теги
обмен заключенными Белый дом Бриттни Грайнер Виктор Бут Пол Уилан
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