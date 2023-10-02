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Война санкций ,  
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Кремль пообещал ответить на запрет впускать российские машины в ЕС

Дмитрий Песков: запреты на въезд машин с российскими номерами в ЕС — абсурдные
Сюжет
Война санкций
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Решения стран Евросоюза запретить въезд автомобилей с российскими номерами — абсурдные, Россия будет отвечать с позиции собственной выгоды. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция. Безусловно, подобные абсолютно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

В начале сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения правил применения санкций, действующих с 2022 года. В них говорилось, что въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих.

Представитель Еврокомиссии уточнил РБК, что разъяснения не носят юридически обязывающего характера, каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции.

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Теги
Дмитрий Песков Евросоюз легковые автомобили санкции запрет на въезд
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