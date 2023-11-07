Посольство в Латвии назвало рэкетом запрет на авто с российскими номерами

Принятые в Латвии поправки о конфискации машин с российскими номерами, если они не были перерегистрированы, и штрафе за использование этих авто являются «государственным рэкетом», считают в посольстве России

Посольство России в Риге, Латвия (Фото: РИА Новости)

Российское посольство направило протест из-за принятых сеймом Латвии поправок, которые предусматривают конфискацию машин с российскими номерами, если их не перерегистрируют до 14 февраля 2024 года, а также штраф за использование российских авто, не зарегистрированных в стране, в размере от €150 до €400.

«Это ли не верх цинизма: под надуманным предлогом сначала отнять у человека законно приобретенный транспорт, а затем еще заставить доплатить сверху?! Иначе как государственным рэкетом происходящее

не назовешь», — говорится в ответе диппредставительства на запрос РБК.

Посольство отмечает, что в статье 17 Хартии Евросоюза об основных правах сказано, что «никто не может быть лишен собственности» без веских на то оснований, а если такое произошло, пострадавший должен получить «выплату справедливого возмещения» за утраченное имущество.

В то же время латвийская сторона ссылается на статью 52 этого документа, где допускается возможность ограничения прав и свобод, если это служит общим интересам стран — членов ЕС.

Согласно принятым сеймом поправкам, конфискованные машины с российскими номерами будут направлены Украине. «Ради поддержания имиджа «верного союзника» киевского режима местные власти готовы идти на любые, даже самые сомнительные авантюры вплоть до отъема личного имущества россиян. Словом, все что угодно, лишь бы не платить из собственного кармана», — считает российское посольство.

Диппредставительство сообщило, что запросило разъяснения в МИД Латвии в связи с возможными сложностями с перерегистрацией автомобилей. В посольстве отметили ежедневные обращения россиян, обеспокоенных принятыми латвийскими властями нововведениями.

Сейм Латвии в конце октября одобрил запрет на пребывание в стране автомобилей с российскими номерами в первом чтении, а 2 ноября — в окончательном. Исключение составляют транспортные средства, которые пересекают территорию Латвии транзитом, и действовать оно будет только один раз в течение 24 часов. Также под ограничения не попадают машины, принадлежащие лицам с дипломатическим иммунитетом.

Мера вступит в силу 15 ноября. Сейм пояснял, что принял такое решение «в целях реализации санкций, введенных Европейским союзом, и снижения рисков безопасности».

Латвия с середины сентября закрыла въезд для машин с российскими номерами. Меру ввели в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии по поводу санкций против России из-за военных действий на Украине. Из них следует, что решение о том, как применять ограничительные меры, остается за странами — членами ЕС.

Тогда в латвийской налоговой службе заявляли, что власти не будут конфисковывать зарегистрированные в России машины, если они уже находятся на территории ЕС. Однако уже через несколько дней Минюст страны подготовил поправки, запрещающие таким авто находиться в стране. Изначально предполагалось распространить новые нормы закона и на машины из Белоруссии, но затем было решено этого не делать «с учетом состава белорусской диаспоры» (преимущественно люди, оппозиционно настроенные к президенту Белоруссии Александра Лукашенко), передает LSM.

Запрет на въезд машин с российскими номерами действует также в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.