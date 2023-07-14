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Первый россиянин вернул конфискованную в Германии машину

Первый россиянин вернул конфискованную в Германии из-за санкций машину
Власти Германии изъяли Ивана Коваля Audi Q3 в начале июня. Россиянин, живущий в Гамбурге, подал жалобу в таможню. 13 июля в ведомстве сообщили, что прокуратура разрешила ему забрать автомобиль
Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Россиянин Иван Коваль, живущий в Германии, сообщил «Фонтанке», что немецкая таможня согласилась вернуть ему изъятый из-за санкций автомобиль. Это первый такой случай, отмечает издание.

Коваль ранее рассказывал РБК, что его машину забрали 1 июня возле дома в Гамбурге. Сотрудник таможенной службы проверил его документы и не нашел в них нарушений, но автомобиль все равно арестовали, поскольку «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен». Россиянин уточнил, что, как ему сказали, запрет касается всех — «военных, не военных, без разницы». Он подал жалобу в таможню, ведомство передало обжалование в прокуратуру Гамбурга.

По словам Коваля, 13 июля адвокату пришло письмо из гамбургской таможни о том, что прокуратура разрешила забрать изъятую Audi Q3. «Фонтанка» опубликовала копию послания. «Обоснования нет. Завтра утром пойду забирать», — сказал россиянин.

Первые случаи конфискации автомобилей с российскими номерами начались в Германии в конце мая. В немецкой таможне сообщили РБК, что любой ввоз автомобилей в Германию из России, даже въезд на личном транспорте, будет расцениваться как основание для его ареста. Ведомство сослалось на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года. В статье 3i регламента (на английском) говорится, что запрещаются «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню в приложении XXI (туда входят автомобили), если они российского происхождения или экспортированы из России. На немецком языке в переводе используется термин Einfuhr, который может означать простой ввоз.

Российское посольство после этого рекомендовало не въезжать в Германию на автомобилях с российскими номерами. Как заявили в дипмиссии, немецкие власти не принимают во внимание аргументы, что «речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия таможня Автомобили санкции россияне
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