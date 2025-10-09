Трамп заявил об «усилении давления» для достижения соглашения по Украине

США и НАТО совместно усиливают давление, в том числе за счет поставок оружия Украине, для достижения мирного соглашения, заявил Трамп. Москва осуждает военную помощь Киеву и выступает за долгосрочный мир

Дональд Трамп (Фото: Cheney Orr / Reuters)

США «усиливают давление» для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме.

Трампа спросили, намерены ли США «усиливать давление» в будущем.

«Да. Да. Мы усиливаем давление. Мы вместе наращиваем обороты. Мы все наращиваем обороты», — сказал он, добавив, что имеет ввиду и НАТО, а также поставки Украине оружия.

Соединенные Штаты и НАТО летом запустили механизм предоставления Украине оружия, который предусматривает финансирование через взносы европейских союзников и Канады. Глава американского Минфина Скотт Бессент объяснял, что Вашингтон продает Европе оружие для Киева с наценкой 10%, эти поступления могут покрыть расходы на поддержку с воздуха. Две первые такие поставки военной помощи Украине на сумму $500 млн были одобрены Пентагоном в середине сентября, сообщал Reuters, оружие уже поступило Киеву.

Трамп считает конфликт России и Украины худшим со времен Второй мировой войны. По его мнению, в конечном итоге он будет разрешен.

Президент США предупреждал Москву о последствиях, если та не согласится на перемирие с Украиной, еще в августе, перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Российские власти подчеркивают, что нужно не перемирие, а долгосрочный мир.

США отложили решение о новых ограничениях против Москвы и ее торговых партнеров, но Бессент подчеркивал, что «все варианты на столе» — в том числе санкции из-за действий России на Украине. Москва считает санкции незаконными.

6 октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках американских крылатых ракет Tomahawk Украине. До этого Reuters писал, что, несмотря на заявления администрации Трампа, Украине, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия.

Президент России Владимир Путин сказал, что поставки ракет Tomahawk не изменят соотношение сил на поле боя, но возможное применение Украиной такого оружия нанесет ущерб отношениям России и США. В Кремле, в свою очередь, заявили, что то Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи Киеву ракет Tomahawk. Россия осуждает любую военную помощь Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 9 октября высказал мнение, что утрата импульса в урегулировании конфликта с Киевом вызвана серьезной паузой в диалоге с США по Украине. Исчерпанным импульс к урегулированию счел замглавы МИД России Сергей Рябков. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков назвал эти слова неверными, отметив, что работа Москвы и Вашингтона на основе договоренностей Трампа и Путина продолжается.