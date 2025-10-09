 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил об «усилении давления» для достижения соглашения по Украине

Трамп: США усиливают давление для достижения соглашения по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
США и НАТО совместно усиливают давление, в том числе за счет поставок оружия Украине, для достижения мирного соглашения, заявил Трамп. Москва осуждает военную помощь Киеву и выступает за долгосрочный мир
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Cheney Orr / Reuters)

США «усиливают давление» для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме.

Трампа спросили, намерены ли США «усиливать давление» в будущем.

«Да. Да. Мы усиливаем давление. Мы вместе наращиваем обороты. Мы все наращиваем обороты», — сказал он, добавив, что имеет ввиду и НАТО, а также поставки Украине оружия.

Трамп проигнорировал вопрос об Украине и похвалил свои пошлины
Политика
Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

Соединенные Штаты и НАТО летом запустили механизм предоставления Украине оружия, который предусматривает финансирование через взносы европейских союзников и Канады. Глава американского Минфина Скотт Бессент объяснял, что Вашингтон продает Европе оружие для Киева с наценкой 10%, эти поступления могут покрыть расходы на поддержку с воздуха. Две первые такие поставки военной помощи Украине на сумму $500 млн были одобрены Пентагоном в середине сентября, сообщал Reuters, оружие уже поступило Киеву.

Трамп считает конфликт России и Украины худшим со времен Второй мировой войны. По его мнению, в конечном итоге он будет разрешен.

Президент США предупреждал Москву о последствиях, если та не согласится на перемирие с Украиной, еще в августе, перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Российские власти подчеркивают, что нужно не перемирие, а долгосрочный мир.

США отложили решение о новых ограничениях против Москвы и ее торговых партнеров, но Бессент подчеркивал, что «все варианты на столе» — в том числе санкции из-за действий России на Украине. Москва считает санкции  незаконными.

6 октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках американских крылатых ракет Tomahawk Украине. До этого Reuters писал, что, несмотря на заявления администрации Трампа, Украине, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия.

Президент России Владимир Путин сказал, что поставки ракет Tomahawk не изменят соотношение сил на поле боя, но возможное применение Украиной такого оружия нанесет ущерб отношениям России и США. В Кремле, в свою очередь, заявили, что то Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи Киеву ракет Tomahawk. Россия осуждает любую военную помощь Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 9 октября высказал мнение, что утрата импульса в урегулировании конфликта с Киевом вызвана серьезной паузой в диалоге с США по Украине. Исчерпанным импульс к урегулированию счел замглавы МИД России Сергей Рябков. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков назвал эти слова неверными, отметив, что работа Москвы и Вашингтона на основе договоренностей Трампа и Путина продолжается.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Украина Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
FT узнала о планах сенаторов США усилить давление на Россию
Политика
Песков назвал «подавленным» состояние диалога дипломатов России и США
Политика
Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 17:05
Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области Политика, 23:36
Трамп допустил введение дополнительных санкций против России Политика, 23:26
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 23:24
Der Spiegel узнал о неопознанном дроне над авиабазой НАТО в Германии Политика, 22:52
В США офицера приговорили за сообщение секретных данных «украинке» Общество, 22:52
Представитель Ефрема Амирамова подтвердила смерть артиста Общество, 22:50
Трамп заявил об «усилении давления» для достижения соглашения по Украине Политика, 22:43
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
В аэропорту Краснодара ограничили полеты Политика, 22:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:01
Вучич не приедет на энергофорум в Москве из-за визита фон дер Ляйен Политика, 22:00
Стал известен четвертый участник ЧМ-2026 от Африки Спорт, 21:56
Суд в Москве арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки в парке Общество, 21:55
Британского бобслеиста Гулливера дисквалифицировали за допинг Спорт, 21:48