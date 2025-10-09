 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп проигнорировал вопрос об Украине и похвалил свои пошлины

Трамп на вопрос об Украине и России начал говорить об имидже США и пошлинах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News уклонился от вопроса о российско-украинском конфликте и рассказал о положительном влиянии пошлин на имидж Вашингтона.

«Без пошлин страна была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам», — сказал Трамп. Республиканец добавил, что при предыдущих администрациях страна была в ужасном положении, но теперь его тарифная политика «закончит все войны».

Ситуацию с конфликтом на Украине Трамп так и не упомянул.

Накануне американский лидер заявил, что, по его мнению, боевые действия между Россией и Украиной в итоге будут закончены. До этого он назвал этот конфликт худшим со времен Второй мировой войны.

Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Фото:Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ / Reuters

6 октября Трамп отмечал, что «почти принял решение» о поставках американских крылатых ракет Tomahawk Украине. До этого Reuters писал, что, несмотря на заявления администрации Трампа, Украине, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия.

В Кремле после заявлений Белого дома пообещали ответ Москвы в случае передачи ракет. Президент России Владимир Путин заявлял, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, и это разрушит российско-американские отношения.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании не раз утверждал, что сможет завершить конфликт на Украине за сутки. Его спецпосланник по Украине Кит Келлог позже пошутил, что президент США обещал завершить украинский конфликт за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дональд Трамп США Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине
Политика
МИД предупредил США о тяжести последствий передачи Украине ракет Tomahawk
Политика
Трамп оценил, насколько сложно урегулировать конфликт на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Москвичей предупредили о возможном октябрьском снеге Общество, 09:48
Студент РГПУ им. Герцена получил 13 лет по делу о госизмене и терроризме Общество, 09:43
Медведев возложил цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру Политика, 09:39
Экс-скаут клубов НХЛ спрогнозировал число шайб Овечкин за сезон Спорт, 09:37
Кремль раскрыл, что обсудят Путин и Алиев на первой за год встрече Политика, 09:35
Какие показатели важны инвестору: подсказки для тех, кто ищет финансыПодписка на РБК, 09:33
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Уфе мужчина выбросил двухлетнюю дочь с четвертого этажа Общество, 09:20
В Находке задержали пенсионера, подравшегося со школьницей в автобусе Общество, 09:17
Сербская NIS сообщила о начале действия санкций США Политика, 09:14
Если что — «техасская перестрелка». Как составить корпоративный договорПодписка на РБК, 09:13
Ефимов рассказал о возведении нового делового комплекса в Беговом районе Город, 09:06
Сколько Овечкин забьет в новом сезоне НХЛ Спорт, 09:00
Безработица на новом минимуме. Каков реальный дефицит кадров в экономикеПодписка на РБК, 09:00