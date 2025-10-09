Трамп проигнорировал вопрос об Украине и похвалил свои пошлины

Трамп на вопрос об Украине и России начал говорить об имидже США и пошлинах

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News уклонился от вопроса о российско-украинском конфликте и рассказал о положительном влиянии пошлин на имидж Вашингтона.

«Без пошлин страна была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам», — сказал Трамп. Республиканец добавил, что при предыдущих администрациях страна была в ужасном положении, но теперь его тарифная политика «закончит все войны».

Ситуацию с конфликтом на Украине Трамп так и не упомянул.

Накануне американский лидер заявил, что, по его мнению, боевые действия между Россией и Украиной в итоге будут закончены. До этого он назвал этот конфликт худшим со времен Второй мировой войны.

6 октября Трамп отмечал, что «почти принял решение» о поставках американских крылатых ракет Tomahawk Украине. До этого Reuters писал, что, несмотря на заявления администрации Трампа, Украине, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия.

В Кремле после заявлений Белого дома пообещали ответ Москвы в случае передачи ракет. Президент России Владимир Путин заявлял, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, и это разрушит российско-американские отношения.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании не раз утверждал, что сможет завершить конфликт на Украине за сутки. Его спецпосланник по Украине Кит Келлог позже пошутил, что президент США обещал завершить украинский конфликт за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день.