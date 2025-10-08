Рябков назвал исчерпанным импульс к урегулированию, заданный на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Импульс урегулированию конфликта на Украине, который появился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца», прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», — сказал он.

Путин и Трамп встретились первый раз за второй срок республиканца 15 августа в Анкоридже на Аляске. Они обсуждали украинское урегулирование, но достигнуть сделки по этому вопросу сторонам так и не удалось.

Материал дополняется